Racing Point w niepewności

Pérez nie wystąpił w Grand Prix Wielkiej Brytanii po tym, jak w czwartek ostatecznie potwierdzono, iż zakażony jest koronawirusem. Od tamtej pory przebywa w izolacji, podobnie jak jego fizjoterapeuta i osoba z managementu. Cała trójka była w Meksyku po wyścigu na Węgrzech. Pozytywny wynik testu miał tylko kierowca.

Sytuacja jest dodatkowo skomplikowana z powodu zmiany przepisów w Wielkiej Brytanii. Kwarantanna dla osób z pozytywnym wynikiem została przedłużona z siedmiu do dziesięciu dni.

- Będziemy postępować zgodnie z wytycznymi National Health England - powiedział Otmar Szafnauer, szef zespołu. - Nie jestem pewny czy jest 10- czy 7-dniowa kwarantanna. Mamy sprzeczne informacje. Otrzymamy jednak odpowiednie wskazówki od osób z NHE i będziemy postępować zgodnie z nimi.

- Nawet jeśli kwarantanna będzie siedmiodniowa, on [Pérez] wciąż musi uzyskać negatywny wynik testu, zgodnie z wytycznymi FIA. Postaramy się przetestować go w czwartek. Jeśli będzie pozytywny to i tak nie będzie mógł pojawić się w padoku.

Szafnauer ujawnił również, iż pierwszy test - ten, który dał niejednoznaczny rezultat - został uznany przez brytyjską służbę zdrowia za pozytywny.

- Trochę zamieszania było z tym, że wynik był niejednoznaczny tylko na podstawie przepisów FIA. Zgodnie ze standardami NFE, rezultat był pozytywny, więc można stwierdzić, że już w środę było to jasne. I to od środy mogłaby się liczyć kwarantanna albo i od wcześniejszego dnia. Jeszcze tego nie wiemy.

- Musimy chronić nasz zespół oraz wszystkich wokół i dokładnie to zrobimy. Nawet jeśli National Health England powie, że Sergio może pojawić się w czwartek, wciąż będziemy go testować pod kątem wirusa - zapowiedział Otmar Szafnauer.