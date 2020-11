O trzecie miejsce w mistrzostwach 2020 walczą Racing Point, Renault oraz McLaren. To jeden z głównych punktów obecnego sezonu Formuły 1.

Przed Grand Prix Turcji, które odbędzie się w najbliższy weekend, Renault wyprzedza McLarena i Racing Point o jedno oczko.

- Myślę, że walka o trzecie miejsce jest jednym z najciekawszych aspektów sezonu - powiedział szef Racing Point, Otmar Szafnauer. - To naprawdę zacięcia rywalizacja w środku stawki

- Jesteśmy na zbliżonym poziomie z McLarenem i Renault w kwalifikacjach, a na niektórych torach do walki włączały się też inne zespoły. Myślę, że to jest świetne dla sportu i doprowadziło do ekscytujących i nieprzewidywalnych wyścigów - dodał.

Szafnauer uważa, że do ostatniej rundy nie będzie wiadomo, która ekipa zajmie trzecie miejsce.

- Jestem przekonany, że bitwa zostanie rozstrzygnięta dopiero w Abu Zabi. To znak, jak zacięta jest rywalizacja. Jesteśmy teraz tylko o jeden punkt od trzeciego miejsca, więc wszystko może się zdarzyć. Damy z siebie wszystko. Musimy traktować ten ostatni etap, jakby były to mistrzostwa składające się czterech wyścigów, w których naszym celem jest zajęcie czołowej pozycji - przekazał.

W Racing Point ufają, że charakterystyka ich samochodu będzie pasowała na pozostałe toru w kalendarzu.

- Wierzymy, że RP20 będzie dobrze spisywał się w Turcji, Bahrajnie i Abu Zabi, więc mamy nadzieję, że pozostaniemy mocni w pozostałych czterech wyścigach. To od nas zależy, abyśmy jak najlepiej wykorzystali nasz bolid i zdobyli solidne punkty w pozostałych rundach - podkreślił.

Racing Point już nie rozwija samochodu

Ekipa z Silverstone zakończyła już prace rozwojowe nad „różowym Mercedesem”. Przez pozostałą część sezonu skupią się głównie na lepszym wykorzystaniu jego potencjału w kwalifikacjach.

- Już od pewnego czasu nie możemy doczekać się przyszłego sezonu - powiedział dyrektor techniczny zespołu, Andy Green. - W następnym roku wejdą zmiany w aerodynamice i trochę nad tym pracujemy.

- Na kilka ostatnich wyścigów nie mamy zaplanowanych tylu aktualizacji, ile byśmy chcieli. Natomiast uważam, że jest jeszcze dużo więcej do wyciągnięcia z tego samochodu. Możliwe, że bardziej skupimy się na kwalifikacjach niż na wyścigu - dodał.