Racing Point z zawieszeniem Mercedesa

W tym roku Racing Point zrobiło spore wrażenie ze swoim „różowym Mercedesem”. Konstrukcja RP20 w bardzo dużym stopniu opiera się na samochodzie, z którym niemiecki producent w sezonie 2019 zdobył mistrzostwo świata.

- Od samego początku mówiliśmy, że jako punkt wyjścia wykorzystaliśmy koncepcję Mercedesa z 2019 roku - przekazał szef techniczny Racing Point, Andy Green, w rozmowie udzielonej serwisowi Auto Motor und Sport. - Dla nas ten samochód był tylko tymczasowym rozwiązaniem przed zbudowaniem zupełnie nowego bolidu na sezon 2021, co zostało jednak przesunięte o rok. Dzięki temu eksperymentowi chcieliśmy dowiedzieć się, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać w przyszłości.

- Sami pracowaliśmy nad dalszym rozwojem, w oparciu o dane z tunelu aerodynamicznego. Przyszłe kształty samochodu nie są określane przez Mercedesa, ale przez informacje zebrane przez nas. Dlatego modernizacja aerodynamiki, którą zabraliśmy do Mugello, wygląda inaczej niż ich.

Przyznaje jednak, że Racing Point wykorzystało tegoroczny projekt tylnego zawieszenia Mercedesa. Trafił do ich bolidu od Grand Prix Rosji.

- Musieliśmy wprowadzić tę aktualizację, aby spełnić zasadę dotyczącą tokenów, która została określona w maju - wyjaśnia Green. - Nowe tylne zawieszenie zostało zamontowane w samochodzie, abyśmy w przyszłym sezonie mogli korzystać z tegorocznej skrzyni biegów Mercedesa.

Green powiedział, że to nie w porządku, że rywale krytykują ich posunięcie.

- Wszystko, co robimy, to rozwój specyfikacji samochodu z 2019 roku do poziomu sezonu 2020. Wszyscy inni postąpili tak na początku tegorocznych mistrzostw - podkreślił. - Chcieliby pewnie, abyśmy dalej używali części z sezonu 2019, a oni obecnych podzespołów. Czy to jest sprawiedliwe?