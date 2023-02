Stoffel Vandoorne ścigał się w Formule 1 przez dwa sezony reprezentując McLarena. Potem kontrakt nie został przedłużony. Belg musiał zdecydować, czy zostać w królowej sportów motorowych jako kierowca rezerwowy i czekać na kolejną szansę, czy też spróbować swoich sił w innej serii.

Wybrał tą drugą opcję i podpisał kontrakt z HWA Racelab, stajnią Formuły E, która później stała się zespołem Mercedes-EQ. W sezonie 2021/2022 świętował z nim zdobycie tytułu w elektrycznej serii.

Jednak nie zerwał związków z Formułą 1, ponieważ był kierowcą rezerwowym Mercedesa w latach 2020-2022, a także pełnił tę rolę w McLarenie.

Współpraca Vandoorne’a z Mercedesem zakończyła się po tym, jak niemiecki producent wycofał się z Formuły E, a zespół F1 podpisał kontrakt z Mickem Schumacherem, jako trzecim kierowcą na sezon 2023, któremu Haas podziękował po dwóch latach współpracy.

23-letni Schumacher dał jasno do zrozumienia, że na razie nie ma zamiaru myśleć o karierze poza Formułą 1 i aktualnie chce skupić się wyłącznie na swoim zadaniu w ekipie z Brackley. Ma nadzieję, że to wystarczy, by po rocznej przerwie wrócić do ścigania.

Według Vandoorne'a, jeśli jednak nie dostanie pełnoetatowej pracy jako kierowca wyścigowy w 2024 roku, Schumacher nie powinien unikać możliwości budowania swojej kariery poza królową sportów motorowych.

- Wszyscy podążamy własną ścieżką kariery, a ta ścieżka jest oczywiście inna dla każdego. Ostatecznie to Mick decyduje, co naprawdę chce robić i na czym chce skoncentrować swoje wysiłki - powiedział aktualny mistrz Formuły E w rozmowie z Mirror Sport.

- Decyzja o przejściu do FE była dla mnie dość łatwa, a odkąd dołączyłem do tej serii, jestem w pełni na niej skoncentrowany i chcę radzić sobie w niej najlepiej, jak potrafię - kontynuował. - Ten kierunek zaowocował, zdobyłem tytuł mistrza świata i mam nadzieję, że w przyszłości sięgnę po więcej sukcesów.

Jeśli chodzi o jego własne szanse na powrót pewnego dnia do ścigania w F1, 30-letni Vandoorne, który w sezonie 2023 będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i testowego w Astonie Martinie, pozostaje otwarty na tę perspektywę, ale nie chce tracić zbyt wiele czasu i energii na myślenie o tym.

- Zawsze powtarzam, że nie można całkowicie zamknąć drzwi, ponieważ po prostu nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w karierze sportowca - przekazał. - Szczerze mówiąc, nie wiem, ale nie chodzi mi to po głowie. Skupiam się na Formule E i tam aktualnie rywalizuję. Jedyne, co mogę zrobić, to jeździć tak szybko, jak to możliwe i osiągać jak najlepsze wyniki. Potem zobaczymy.

W obecnej kampanii Formuły E reprezentuje DS Penske. Po trzech wyścigach widnieje na piętnastym miejscu w klasyfikacji.

