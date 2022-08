Radykalna zmiana w formacie weekendów F1?

Dyrektor F1 - Stefano Domenicali poinformował, że planuje „bardzo agresywny” nacisk na zmniejszenie ilości treningów, które odbywają się podczas weekendów grand prix na rzecz wprowadzenia większej liczby sesji, w których przyznawane są punkty lub inne nagrody.

- Z perspektywy fanów posiadanie każdego dnia sesji, podczas której można o coś walczyć, jest bardzo ważne - powiedział Domenicali. - Treningi są bardzo interesujące dla inżynierów oraz kierowców. Jednak koniec końców w sporcie chodzi o rywalizację.

- W kalendarzu mamy już ograniczoną liczbę testów poza weekendem wyścigowym. Teraz będę agresywnie naciskał, aby w piątek rano odbywał się tylko jeden trening, a podczas każdego kolejnego wyjazdu na tor będzie się o coś walczyć - przekazał. - Dzięki temu zobaczymy więcej akcji, a ludzie będą mieli cały czas kontakt ze sportem.

- Za każdym razem, kiedy pojawimy się na torze, z zachowaniem szacunku dla niedzielnego wyścigu, który jest najważniejszy, powinno dziać się coś w kontekście walki o punkty lub inne zdobycze. Takie jest moje zdanie - podkreślił.

Włoch przedstawi swoje propozycje na najbliższym spotkaniu Komisji F1, która ma prawo zatwierdzić zmiany na sezon 2023 a następnie przekazać je do ratyfikacji przez Światową Radę Sportów Motorowych. Zostaną też omówione potencjalne modyfikacje formatu wyścigów sprinterskich i zwiększenie liczby tych wydarzeń z trzech do sześciu, co zostało zablokowane przez FIA na początku tego roku.

