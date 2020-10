Dzisiejsze oświadczenie nie jest zaskoczeniem po tym, jak w ostatnich tygodniach stało się jasne, że zespół zamierza już trzeci rok kontynuować współpracę z obecnymi kierowcami, mimo wielu nazwisk przypisywanych do składu ekipy z Hinwil.

Spodziewano się, że do Alfy Romeo trafi Mick Schumacher w miejsce Giovinazziego. Niemca prawdopodobnie zobaczymy jednak w Haas F1, zespole, który również blisko współpracuje z Ferrari.

41-letni Raikkonen śrubuje rekord ilości startów w Formule 1. W zeszły weekend w Portugalii zaliczył już swoje 327 grand prix.

- Alfa Romeo Racing Orlen to dla mnie więcej niż zespół, to jak druga rodzina - powiedział Kimi Raikkonen. - Tak wiele twarzy, które były wokół mnie, kiedy debiutowałem w Formule 1 w 2001 roku, wciąż tu jest, a wyjątkowa atmosfera tego zespołu jest tym, co daje mi dodatkową motywację do kontynuowania startów, co będzie już moim dziewiętnastym sezonem w tym sporcie. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie wierzył w ten projekt i w to, co czujemy, że możemy razem osiągnąć. To ekipa, który ceni ciężką pracę bardziej niż słowa i to dobrze pasuje do mojego stylu: nie mogę się doczekać przyszłego roku i mam nadzieję, że wraz z zespołem zrobię kilka kroków naprzód w środku stawki.

- Alfa Romeo Racing Orlen jest moim domem w Formule 1 przez ostatnie dwa sezony i cieszę się, że ta relacja będzie kontynuowana przez kolejny rok - oświadczył Antonio Giovinazzi. - Zespół pokłada we mnie dużo wiary i zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby im odwdzięczyć się ciężką pracą i zaangażowaniem: osiągnęliśmy dobre wyniki i czuję, że zdziałałem wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc zespołowi w postępach, chociaż przed nami jest jeszcze długa droga i chcemy razem osiągnąć znacznie więcej.

Przed Grand Prix Emilii-Romanii Giovinazzi zajmuje szesnaste miejsce w klasyfikacji mistrzostw, Raikkonen jest siedemnasty. Alfa Romeo jest ósma wśród konstruktorów.

Na dzień przed potwierdzeniem składu kierowców na sezon 2021, Alfa Romeo poinformowała o przedłużeniu współpracy z zespołem Formuły 1 prowadzonym przez Sauber Engineering.

Obydwa oświadczenia przypadły w szczególnym tygodniu. Formuła 1 już trzeci raz w tym roku odwiedza Włochy. Autodromo Enzo e Dino Ferrari w Imoli, jeden z kultowych torów wyścigowych, powraca do kalendarza Formuły 1 po ponad dziesięciu latach. Chcąc uczcić tę okazję, Alfa Romeo Racing Orlen zmieniła trochę barwy swoich samochodów. Na górnej części pokrywy silnika oraz na bocznych elementach tylnego skrzydła jest włoska flaga oraz napis „Welcome back Imola”.