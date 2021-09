Podczas rundy Formuły 1 w holenderskim Zandvoort, Kimi Raikkonen miał pozytywny wynik testu na zakażenie Covid-19. Z tego powodu kierowca Alfy Romeo Racing Orlen został zmuszony do opuszczenia reszty weekendu, a jego samochód przejął Robert Kubica, zasiadając w C31 również podczas Grand Prix Włoch w Monzy.

Kiedy pojawiły się wyniki testu Raikkonena, Williams ogłosił, że ich szef Jost Capito udał się na samoizolację. Jak się później okazało, spotkał się z Raikkonenem na kolacji w piątek wieczorem, zaledwie na kilka godzin przed wydaniem komunikatu dotyczącym Fina.

Dziennikarze natychmiast podchwycili temat.

- Chodzi o to, że wprowadziłem Kimiego do Formuły 1 w 2001 roku - wyjaśnił Capito w wywiadzie udzielonym dla Sky Sport. - Od tego czasu utrzymujemy dobre relacje. Przez kilka lat mówiliśmy sobie, że musimy spotkać się na kolacji i wreszcie się udało.

Capito dodał, że poszedł na samoizolację wyłącznie ze względu na środki ostrożności i bezpieczeństwo członków swojego zespołu.

- To nie była kwarantanna, jak wielu uznało - wyjaśnił Niemiec. - Nie musiałem się izolować. Po prostu postanowiłem wyeliminować wszelkie ryzyko dla zespołu i pojechałem do domu. Śledziłem wyścig ze swojego biura, mając dostęp do wszystkich informacji i komunikacji radiowej. Wyglądało to prawie tak samo, jak praca na torze.

- Ostatecznie wyniki moich testów były negatywne, wszystko było ze mną w porządku i cieszyłem się, że wróciłem w Monzy - dodał.

Kimi Raikkonen wraca do startów już w ten weekend w Grand Prix Rosji. Po sezonie 2021 kończy karierę w F1.

