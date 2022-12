Wyścigiem w Abu Zabi Vettel pożegnał się z Formułą 1. Jego kariera analizowana jest teraz na wszystkie sposoby, więc nie mogło zabraknąć również pytania o najlepszych kierowców, z którymi miał okazję rywalizować oraz współpracować niemiecki zawodnik.

Vettel i Raikkonen spotkali się w Ferrari i byli zespołowymi partnerami w latach 2015-2018. Relacje między dwoma uznanymi kierowcami przebiegały bez zarzutu, a z perspektywy czasu Vettel nazwał Raikkonena największym talentem, który spotkał w Formule 1.

- Myślę, że Kimi jest tym największym naturalnym talentem, na jaki się kiedykolwiek natknąłem - przyznał Vettel w podcaście Beyond the Grid. - Chodzi o czystą prędkość. Widać to w każdym samochodzie.

- Gdyby istniała dyscyplina, w której codziennie zmienia się samochody, on po 10 dniach dublowałby wszystkich. Naturalny talent sprawia, że adaptacja do samochodu nie zajmowała mu wiele czasu. Wymagania, które stawia samochód, on spełnia naturalnie. Dacie mu kierownicę i on wie, co trzeba zrobić.

Vettel przyznał także, że miał z popularnym Icemanem bardzo dobre relacje.

- Zaskoczył mnie już przy pierwszym uścisku dłoni, ponieważ spojrzał mi w oczy. My kierowcy często jesteśmy nieobecni głową w momencie przywitania. On z kolei od razu okazywał szacunek.

- Nigdy nie było między nami żadnej kłótni. Mówiliśmy sobie wszystko wprost. Gdy się zderzyliśmy, omówiliśmy to i potem się z tego śmialiśmy. Nic nie mogło wstrząsnąć... nie chcę powiedzieć związkiem, ale tą relacją. Kimi był bardzo wyjątkowy.