Wraz z nowym formatem pojawiają się nowe możliwości, a zespół z Hinwil ma nadzieję wykorzystać je jak najlepiej, aby na Silverstone powrócić do zdobywania punktów.

Weekend wyścigowy będzie przebiegał zupełnie inaczej, a każdy dzień akcji na torze i każda sesja mają teraz kluczowe znaczenie, przykuwając jeszcze większą uwagę fanów. W piątek odbędzie się sesja treningowa, a po niej kwalifikacje, które ustawią stawkę do sprintu. Po drugiej sesji treningowej, która odbędzie się w sobotę rano, rozegrany zostanie nowy sprint, 100-kilometrowy wyścig, którego wyniki będą decydowały o ustawieniu na polach startowych do niedzielnego grand prix.

- Nowy format będzie interesujący - powiedział Kimi Raikkonen. - Nie czuję, że jesteśmy jeszcze w stanie go ocenić, zobaczymy co przyniesie ten weekend i wtedy będziemy mogli wyrobić sobie o nim zdanie mając większą wiedzę. Najważniejsze jest to, że niezależnie od tego, jak będzie przebiegał, musimy być konkurencyjni od samego początku. Wszystko liczy się już od piątku i natychmiast należy starać się o pierwszą dziesiątkę, jeśli chcemy w niej być na koniec dnia w niedzielę.

- Jestem podekscytowany powrotem do ścigania, szczególnie, że mam jeszcze świeżo w pamięci entuzjazm związany ze świętowaniem zwycięstwa Włoch w Mistrzostwach Europy - powiedział Antonio Giovinazzi. - Mam nadzieję, że w ten weekend trochę tego blasku na mnie spłynie i uda nam się osiągnąć większy sukces niż w dwóch ostatnich wyścigach, kiedy to zostaliśmy wykluczeni z walki już na pierwszym okrążeniu, nie z naszej winy. Wiemy, że możemy być konkurencyjni i rywalizować z każdym z naszych bezpośrednich rywali, gdy los nie jest przeciwko nam, więc upewnijmy się, że nadchodzący weekend jest tym, w którym to osiągniemy.

Kimi Raikkonen oraz Antonio Giovinazzi zdobyli w tym roku po punkcie dla Alfy Romeo.

