Raikkonen był pozytywną niespodzianką ostatniego dnia testów. Fin w końcowym rozrachunku wykręcił czwarty czas. Strata do najszybszego Maxa Verstappena wyniosła mniej niż sekundę. George Russell z Williamsa uznał Alfę Romeo za największą niespodziankę sesji.

W ubiegłym roku duży wpływ na formę Alfy miał silnik Ferrari. Niedostatki mocy sprawiły, że ekipa z Hinwil wywalczyła jedynie osiem oczek. Pytany o swoją ocenę tempa tegorocznego C41, Raikkonen stwierdził:

- Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Samochód działa płynnie, choć z pewnością są rzeczy, które można poprawić. Zawsze chcesz mieć więcej docisku. Każdy tak ma. Gdzie skończymy w tym roku? Czy będziemy lepsi, czy gorsi? Kto wie... Ja nie wiem, podobnie jak nikt w zespole.

- To zawsze jest zgadywanka. Mam nadzieję, że będzie lepiej i częściej powalczymy w pierwszej dziesiątce. Zawsze wierzysz, iż będziesz lepszy niż rok wcześniej.

Alfa razem z AlphaTauri znalazły się na czele tabeli przejechanego w Bahrajnie dystansu. C41 nie sprawiał problemów. Na pytanie czy zaskoczyła go forma samochodu, mistrz świata z 2007 roku odpowiedział:

- Trochę tak, ale nie wiemy, co robią inni, czyż nie? My wiemy w zasadzie to samo, co wy obserwujący z zewnątrz. Można zgadywać, ale bardziej klarowny obraz zobaczymy w kwalifikacjach. Samochód sprawował się w porządku, ale zawsze znajdzie się coś do poprawy.

Poproszony o opinię na temat jednostki napędowej Ferrari, Raikkonen odpowiedział:

- Czuję [większą moc]. Mam na myśli to, że z pewnością mamy kilka koni więcej niż w roku ubiegłym. To zdecydowanie krok naprzód. Można się spodziewać, że pozostali producenci również się poprawili. Zależy, o ile. Z silnikiem jest jak z samochodem. Zawsze chcesz więcej, ale z pewnością [nowa jednostka napędowa] to krok we właściwą stronę.

Pierwszy trening przed Grand Prix Bahrajnu ruszy jutro o godzinie 12:30 czasu polskiego.