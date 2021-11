Grand Prix Meksyku jest pierwszym z kolejnej serii w tym roku trzech wyścigów z rzędu, tydzień po tygodniu. Potem królowa sportów motorowych zawita do Brazylii, a następnie do Kataru.

Misją Raikkonena po raz kolejny jest walka o miejsce w pierwszej dziesiątce. Alfa Romeo zdecydowanie potrzebuje punktów, ponieważ obecnie zajmują dopiero dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Strata do poprzedzającego Williamsa jest spora i z pewnością ciężko będzie ją odrobić podczas pozostałych pięciu wyścigów sezonu 2021.

- Mamy nadzieję, że w Meksyku zdobędziemy punkty, w ostatnich wyścigach byliśmy naprawdę blisko. Nasze tempo pozwala nam na walkę, ale jak zwykle będzie to kwestia dopracowania wszystkiego podczas weekendu - powiedział Kimi Raikkonen.

- To bardzo śliski tor i łatwo o błąd, szczególnie w kwalifikacjach, ale przejechanie dobrego, pojedynczego okrążenia daje satysfakcję - dodał. - Sobota będzie ważna. Owszem są możliwości wyprzedzania po długich prostych, ale w innych sekcjach jest naprawdę o to trudno. Tor jest wąski i kręty w środkowym sektorze.

Przed Raikkonenem już tylko pięć wyścigów. Po sezonie 2021 odchodzi na emeryturę. Pod presją jest natomiast Antonio Giovinazzi. Chce utrzymać się w F1, liczy na kontynuowanie współpracy z Alfą Romeo, ale jego przyszłość pozostaje niewyjaśniona.

- Wspaniale, że wracamy do Meksyku, to jedno z tych miejsc, gdzie fani są częścią widowiska - powiedział Giovinazzi. - Pod tym względem czuję się jak we Włoszech. Daje mi to dużo energii podczas weekendu wyścigowego.

- Mamy trzy wyścigi w trzy tygodnie, trzy kolejne szanse na zdobycie punktów. Z każdą rundą byliśmy coraz bliżej (pierwszej dziesiątki), więc mam nadzieję, że nadszedł moment, kiedy sięgniemy po nagrodę, na którą zasługuje nasza praca - dodał Włoch. - Morale zespołu jest naprawdę mocne, wszyscy ciśniemy w tym samym kierunku i będziemy robili to aż do ostatniego zakrętu w Abu Zabi.

Grand Prix Meksyku - Okrążenie toru Autódromo Hermanos Rodríguez