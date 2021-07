Spekuluje się, że Ferrari rozważa przeniesienie Micka Schumachera z Haasa do Alfy Romeo, gdzie od sezonu 2022 zająłby miejsce 41-letniego Raikkonena.

Fin, mistrz świata z 2007 roku, jest najbardziej doświadczonym kierowcą w historii F1, a w wieku 41 lat obecnie jest też najstarszym w stawce.

O jego przyszłości mówi się z jeszcze większą intensywnością po GP Austrii, kiedy to w niewytłumaczalny sposób pod koniec wyścigu doprowadził do kolizji z Sebastianem Vettelem.

Vettel staje w obronie byłego kolegi z Ferrari.

- Z pewnością nie było złych intencji po żadnej ze stron, ale było to trochę dziwne - powiedział Niemiec. - Prawdopodobnie po prostu mnie nie widział. Myślę, że było to nieporozumienie. Przyjrzę się temu jeszcze raz i porozmawiam z nim.

Raikkonen przekazał: - Widziałem go, ale nie wiem, jak doszło do kontaktu. Nie wiem, czy ja wykonałem jakiś ruch, czy on. Przyjrzę się powtórkom.

Niektórzy sugerują, że kariera Raikkonena dobiega końca.

- To było zupełnie absurdalne ze strony Kimiego - mówił Ralf Schumacher. - Wjechał prosto w drugi samochód. To co zrobił było haniebne.

- Miałem 37 lat, gdy obchodziłem z F1 - powiedział David Coulthard, wskazując, że wiek może być czynnikiem takich incydentów. - Nagle popełniasz błędy, do których nie chcesz się przyznać, a wina i tak jest twoja.

- Zauważyłem, że ma to związek ze słabą koncentracją, szczególnie pod koniec wyścigu. Widzieliśmy to u Michaela Schumachera w jego ostatnim roku startów - dodał.

Szef Mercedesa, Toto Wolff zgadza się: - Po długiej podróży autostradą jestem nieźle rozbity. Może tak dzieje się przez wiek.

Wolff jest również cytowany przez Kleine Zeitung na temat incydentu z Raikkonenem: - Może patrzył na zegar, żeby zobaczyć, kiedy to się wreszcie skończy.

Mick Schumacher nie jest jedynym kandydatem do zastąpienia go. Ferrari rozgląda się za miejscem dla Calluma Ilotta, ale są też pogłoski, że ekipa z Hinwil może rozstać się z Ferrari i przejść na jednostki napędowe Renault.

W takim przypadku szef zespołu Frederic Vasseur może rozważyć przyspieszenie kariery imponującego nastolatka i członka akademii kierowców Saubera, Theo Pourchaire'a.