- Myślę, że wykrwawia się na śmierć - powiedział 49-letni Coronel dla formule1.nl. - Kimi jest oczywiście dobry w kontekście medialnym, ale już się nie wyróżnia. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji, trzeba ustąpić miejsca nowym bohaterom.

Rzeczywiście, w wieku 41 lat Raikkonen jest najstarszym aktywnym kierowcą F1, a nawet najbardziej doświadczonym w historii królowej sportów motorowych.

- Zabawne jest to, że dziesięć lat temu wydawał się zmęczony tym, ale wie też, że jest szczęśliwym gościem nadal będąc w Formule 1. Wie, że po F1 tak naprawdę nic nie ma - dodał Coronel.

Alfa Romeo Racing Orlen obecnie zastanawia się nad składem kierowców na sezon 2022. Kontrakty Fina i Antonio Giovinazziego wygasają po obecnym sezonie. Szef zespołu – Frederic Vasseur przyznał jednak, że nie wyklucza dalszej współpracy z Raikkonenem.

- Kimi stał się jednym z fundamentów naszej pracy w symulatorze - podkreślił.

- W ostatnich miesiącach poczyniliśmy duże postępy w symulatorze, a Kimi odegrał w tym kluczową rolę. Jest w fabryce przed i po każdym wyścigu, a jego pacę obserwuje się z przyjemnością - kontynuował. - To pokazuje, że nadal jest bardzo zmotywowany. Jeśli poprosimy Kimiego, aby przyszedł do pracy w symulatorze o godzinie ósmej, przychodzi dokładnie o tej porze z uśmiechem na twarzy.

Jednak Vasseur przyznał, że nadszedł kluczowy moment pod kątem przyszłości kariery nie tylko Raikkonena, ale także Antonio Giovinazziego.

- Tak jest w zasadzie co roku w Formule 1, odnosi się to do każdego kierowcy - powiedział Vasseur. - Kiedy myślisz inaczej, to dla ciebie koniec. To super konkurencyjne środowisko, o czym wszyscy powinni wiedzieć.

