Red Bull broni swojego programu

Podopieczni juniorskiego programu Red Bulla nie mają ostatnio szczęścia w głównej ekipie austriackiego producenta napojów energetycznych. Powszechnie chwalony, Pierre Gasly awansował do RBR na początku sezonu 2019. Jako partner Maxa Verstappena utrzymał się zaledwie pół roku. Francuza zastąpił Taj - Alex Albon. Zebrawszy dobre recenzje, został zakontraktowany na sezon 2020. Jednak on również nie spełnił - zdaniem kierownictwa Red Bulla - pokładanych w nim nadziei. Gdy okazało się, że na rynku znalazł się doświadczony Sergio Perez, ekipa z Milton Keynes sięgnęła po Meksykanina.

Choć wielu dostrzega w tym porażkę programu rozwojowego, Marko przestrzega przed pospiesznym skreślaniem inicjatywy.

- Nie zawsze możliwe jest zachowanie „płynnej” dostawy talentów do Formuły 1 - powiedział Marko w rozmowie z telewizją Servus. - Wydaje mi się jednak, że gdyby inni mieli takie osiągnięcia z własnymi młodymi kierowcami, byliby bardzo zadowoleni.

- Nawet kierowcy, którzy nie dotarli z nami do F1, nadal zarabiają pieniądze w wyścigach. Innymi słowy - robią dokładnie to, co kochają.

Austriak zaznaczył również, że roczna umowa Pereza może otworzyć drogę do angażu młodego kierowcy w 2022 roku.

- Jeśli jakiś młody kierowca zrobi na nas wrażenie, mamy możliwości na sezon 2022. W osobie Yukiego Tsunody wprowadziliśmy po wielu latach kolejnego Japończyka. Jest bardzo szybki. Mamy również Estończyka [Juriego Vipsa], Hindusa [Jehana Daruvalę] oraz wielu innych dobrych zawodników z różnych krajów.

Sam Tsunoda jest pewny swoich umiejętności i w F1 chce pozostać wierny stylowi, dzięki któremu błysnął w niższych kategoriach.

- Jestem przekonany, że ludzie będą pod wrażeniem mojej jazdy. Debiutuję, więc przez pierwszą połowę sezonu chcę wzmocnić swój agresywny styl i zrobić jak największy postęp, nawet za cenę błędów.