Red Bull Racing broni swojej decyzji

Według Christiana Hornera szanse Verstappena na wygraną były bardzo małe.

Holender zaliczył pit stop na krótko przed metą Grand Prix Wielkiej Brytanii. Jak się wydawało po wyścigu, stracił w ten sposób szansę na zwycięstwo. Na mecie Max był tylko 6 sekund za najszybszym Lewisem Hamiltonem, który finiszował z przebitą lewą przednią oponą.

Uważa się, że gdyby Holender pozostał na torze i nie zaliczył drugiej wizyty u swoich mechaników, dogoniłby Hamiltona, który połowę ostatniego okrążenia pokonał na kapciu.

Jednak zdaniem szefa zespołu Red Bulla, takiego jednoznacznego wniosku nie można wyciągnąć. Świeży komplet ogumienia w bolidzie ich kierowcy założono nie tylko po to, aby powalczył o dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie. W wywiadzie udzielonym po zakończeniu wyścigu Christian Horner powiedział, że opony zdjęte z samochodu Verstappena podczas wspomnianego pit stopu były w bardzo złym stanie.

- Na krótko przed pit stopem Max narzekał na wibracje, a potem Valtteri miał przebicie. Nic dziwnego, że zdecydowaliśmy się na zmianę opon - stwierdził Horner. - Jego opony były w złym stanie, w wielu miejscach były uszkodzone.

- Nie było więc gwarancji, że Max nie miałby takiego problemu jadąc na starych oponach. Mieliśmy trochę szczęścia. Valtteri miał kłopoty, które sprawiły, że Max był w stanie ukończyć wyścig na drugim miejscu.

Odnosząc się jeszcze do dramatycznych wydarzeń z oponami w końcówce wyścigu, stwierdził: - Co spowodowało to wszystko? Na wielu oponach zaczęły pojawiać się pęcherze, a kiedy zostaną odsłonięte, z powodu zanieczyszczeń na torze łatwo może dojść do przebicia. Ogumienie może zostać uszkodzone nawet przez niewielką rzecz, po której bez konsekwencji przejdzie świeża opona. Dziś było kilka incydentów i możliwe, że to szczątki elementów pozostałe na torze doprowadziły do tej epidemii przebić.

W rezultacie Max Verstappen osiągnął swój najlepszy wynik w sezonie 2020 i zbliżył się do Valtteriego Bottasa, drugiego w klasyfikacji generalnej. Teraz dzieli ich sześć punktów.