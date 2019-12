Red Bull docenił panią strateg

Schmitz odegrała kluczową rolę w wezwaniu Verstappena do alei serwisowej przy okazji pierwszej neutralizacji. Zabieg ten oznaczał, że Holender stracił pozycję na korzyść ścigającego go Lewisa Hamiltona.

Horner powiedział, że ekipa z Milton Keynes stała przed poważnym dylematem, ponieważ rywal z Mercedesa zamierzał postąpić inaczej niż oni, ale Schmitz dokonała słusznego wyboru.

- W takim momencie to jest jak gra w szachy, ponieważ jadący za nami rywal zrobi coś zupełnie przeciwnego. Oddanie pozycji jest więc odważną rzeczą. Trzeba mieć pewność, że potem uda się ją odzyskać na torze. Max raz już to zrobił. Mając przewagę świeżych opon wierzyliśmy, że może się to udać ponownie.

Szef zespołu pochwalił także zaangażowanie Schmitz, która wróciła po urlopie macierzyńskim i każdego dnia pokonuje długi dystans w drodze do pracy.

- Hannah jest w naszej ekipie zajmującej się strategią już od kilku lat. W zeszłym roku wzięła urlop macierzyński, a następnie wróciła do pracy w pełnym wymiarze. Jest niesamowicie zaangażowana. Codziennie dojeżdża po cztery godziny.

- Dokonała dziś świetnego strategicznego wyboru i uważam, że wysłanie jej na podium po odbiór trofeum było słuszne.