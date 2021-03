Max Verstappen i Red Bull Racing spełnili swoje - oraz niektórych obserwatorów - oczekiwania i pokonali Mercedesy w kwalifikacjach do Grand Prix Bahrajnu. Holender dominuje od samego początku weekendu. Wcześniej był najszybszy we wszystkich trzech treningach.

Przepytywany przez obchodzącego dziś 50. urodziny Davida Coultharda, Verstappen, powiedział:

- Mamy za sobą świetne testy. Oczywiście, to nie daje żadnych gwarancji, ale wróciliśmy tu i wszystko idzie, jak dotąd, po naszej myśli. Samochód pracuje naprawdę dobrze i daje dużą przyjemność z jazdy. Wiatr trochę się zmieniał przez całą sesję, co utrudniało ustawienie bolidu. W kwalifikacjach wszystko działało jak należy i bardzo mnie cieszy to pole position.

Po pierwszych przejazdach Verstappen prowadził z przewagą jedynie 0,023 s. Jednak drugie okrążenie pomiarowe było duże lepsze i przewaga nad Lewisem Hamiltonem wyniosła blisko 0,4 s.

- Cóż, wiedziałem, że moje pierwsze okrążenie w Q3 nie było idealne i można wyciągnąć więcej. Odpowiedni balans został utrzymany i wtedy możesz cisnąć jeszcze bardziej. Oczywiście, tor jest mocno nagrzany, więc trzeba uważać, by nie przegrzać tylnych opon. Szczęśliwie jednak, kiedy trzeba, spisujemy się dobrze.

Pytany o zachowanie samochodu na dystansie wyścigowym, zdobywca czterech pole position w F1, odpowiedział:

- Jest w porządku. Generalnie samochód sprawuje się dobrze zarówno na krótkim, jak i długim dystansie. Uważam, że mamy dobry bolid. Musimy mieć tylko nadzieję na dobry, czysty start i udane pierwsze okrążenie.

