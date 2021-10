Red Bull i Honda określili zasady współpracy

Red Bull i Honda ujawnili szczegóły dotyczące formy dalszej kooperacji po tym, jak japoński producent zakończy swoje oficjalne zaangażowanie w F1 po obecnym sezonie.

Zgodnie z oczekiwaniami Honda będzie nadal ściśle wspierała oba zespoły F1 Red Bulla w 2022 roku, podczas gdy od sezonu 2023 Red Bull Powertrains w pełni zajmie się budową i obsługą jednostek napędowych.

Część pracowników Honda Racing Development UK przeniesie się do Red Bull Powertrains. Obie firmy będą również współpracowały przy projektach poza Formułą 1.

W oświadczeniu Red Bull zaznaczył: - Porozumienie o dywersyfikacji oznacza, że firmy Red Bull i Honda będą współpracowały pod kątem wielu działań w sportach motorowych, obejmującymi przeniesienie rozwoju jednostek napędowych z Hondy do Red Bull Powertrains, wspieranie młodych kierowców, inicjatywy marketingowe, a także obecność w wielu dyscyplinach sportów motorowych.

- W F1, Red Bull Powertrains od 2022 roku będzie korzystał z własności intelektualnej Hondy związanej z jednostkami napędowymi - czytamy dalej. - Podczas gdy Honda będzie pomagała Red Bull Powertrains poprzez montaż silników, wsparcie inżynieryjne na torze i pomoc w obsłudze podczas wyścigów w sezonie 2022, od 2023 roku RBPT przejmie odpowiedzialność za produkcję i serwisowanie silników Red Bull Racing i Scuderia AlphaTauri. Dodatkowo, nastąpi transfer pracowników Honda Racing Development UK do Red Bull Powertrains.

Red Bull potwierdził, że jego juniorski zespół i Honda Formula Dream Project będą kontynuowali wspólne działania mające na celu znalezienia młodych, utalentowanych japońskich kierowców i umożliwienie im startów w Formule 1.

Obie strony również „rozszerzą swoją współpracę, pod kątem budowania wspólnej obecności w różnych dyscyplinach sportów motorowych, innych sportach, poszerzenia zasięgów obu marek, a w szczególności promowania innowacyjnych produktów mobilnych Hondy, aby pomóc firmie dojść do deklarowanego celu osiągnięcia neutralności węglowej w całej swojej działalności.”

Szef RBR Christian Horner jasno stwierdził, że w wsparcie Hondy w przyszłym roku będzie bardzo ważne.

- Współpraca Red Bulla z Hondą była ogromnie udana i choć nasze relacje w F1 ulegają zmianie, nikt z nas nie chciałby, aby to był koniec tej historii - powiedział. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz ambitny i ekscytujący projekt Red Bull Powertrains będzie mocno wspierany przez Hondę, technicznie i operacyjnie, w 2022 roku, a to pomoże zapewnić, że przejście Red Bulla do statusu producenta podwozi i jednostek napędowych będzie bezproblemowe.

Red Bull Racing korzysta z jednostek napędowych Hondy w swoich samochodach F1 od 2019 roku, AlphaTauri utorowało tę współpracę rok wcześniej.