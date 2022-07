Ferrari z impetem rozpoczęło sezon, ale na skutek zarówno awarii, jak i błędów własnych, wygrało jedynie cztery z jedenastu rozegranych wyścigów. Max Verstappen ma obecnie w zapasie 38 punktów nad Charlesem Leclerkiem. Przewaga Red Bulla w tabeli konstruktorów wynosi 56 oczek.

Mimo że przewaga Red Bulla jest znacząca nie oddaje do końca tempa obu samochodów. Zależnie od toru raz lepsze osiągi miał RB18, innym razem F1-75.

Verstappen stwierdził jednak, że choć Red Bull zaliczył dwa dublety, ani razu nie zdominował weekendu w taki sposób, w jaki może to zrobić Ferrari.

- Generalnie, wydaje mi się, że na początku roku to my byliśmy tymi, którzy chcieli gonić i próbować pokonać Ferrari - powiedział mistrz świata. - Później mieli trochę wycofań i my na tym skorzystaliśmy. Na tym i na wyborach strategicznych.

- Myślę więc, że ogólnie to my nadal gonimy.

Zapytany wprost czy to Ferrari ma najszybszy samochód, Verstappen odparł: - Oczywiście zależy to od toru, ale generalnie uważam, że dominowali w większej liczbie weekendów niż my.

Holender przypomniał również, jak szybko sytuacja w mistrzostwach może się zmienić. Po dwóch awariach z początku sezonu obrońca trofeum tracił do Leclerca 46 oczek. A kilka weekendów później jego przewaga wynosiła 49 punktów.

- Po Melbourne zastanawiałem się czy jest szansa, że powalczymy pod koniec sezonu o potencjalną szansę. A potem wszystko szybko się odwróciło. Ale to pokazuje, jak szybko może się to zmienić ponownie. Zawsze musimy być gotowi. Nie możemy popełniać błędów.

Verstappen przypomniał problemy wagowe RB18 i przestrzegł przed popadaniem w zachwyt, jeśli chodzi o poczyniony rozwój.

- Nadal musimy wprowadzać poprawki i nieustannie pracować. Nic nie jest zagwarantowane. Ludzie powtarzają, że Red Bull w przeszłości był bardzo dobry i wprowadzał ulepszenia. W tym roku musimy to ponownie pokazać. W przeciwnym wypadku można zostać w tyle.

- Zawsze musimy udowadniać, że jesteśmy dobrzy i to właśnie staramy się robić.