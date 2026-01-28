Debiutant Red Bulla stracił wczoraj panowanie na śliskiej nawierzchni toru i poważnie uszkodził bolid RB22.

Hadjar wpadł w poślizg w ostatnim zakręcie mokrego toru i uszkodził tył nowego samochodu, kończąc tym samym wtorkowe przejazdy.

Biorąc pod uwagę ograniczone informacje (testy odbywają się za zamkniętymi drzwiami), nie jest jeszcze jasne, czy Hadjar popełnił błąd, czy też wystąpił problem z jego samochodem.

Zespołowy kolega Hadjara, Max Verstappen, ukończył poranną sesję, pokonując tylko jeden przejazd po suchej nawierzchni. Biorąc jednak pod uwagę ogrom danych, jakie Red Bull musi zdobyć na temat swojego samochodu i pierwszej w historii własnej jednostki napędowej, jazda w mokrych warunkach nadal była warta zachodu.

Szef zespołu Red Bulla, Laurent Mekies, powiedział wczoraj, że zespół wciąż analizuje swoje plany testowe po wypadku Hadjara. Ponieważ Red Bull zaczął testy już w poniedziałek, a zespoły mają do dyspozycji tylko trzy z pięciu możliwych dni, zespół nie musi za wszelką cenę wyjechać w środę rano na tor, ponieważ ma już za sobą dwa dni testów.

- Na mokrej nawierzchni sporo się nauczyliśmy. Niestety, nie wszystko poszło po naszej myśli, ale ważne jest, że Isack jest cały i zdrowy, a my dołożymy wszelkich starań, aby naprawić samochód i zobaczyć, co będzie dalej – powiedział Mekies.

- Dziś po południu warunki były bardzo trudne i dla nas skończyło się to w najgorszy sposób, ale to część gry. Mamy dużo pracy do wykonania w wielu aspektach i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Te trudności pojawiły się po bardzo pozytywnym poniedziałku, kiedy udało nam się przejechać naprawdę wiele okrążeń.

- Priorytetem jest teraz ocena uszkodzeń samochodu i sprawdzenie możliwości jazdy w środę. Został nam tylko jeden dzień, więc musimy prawidłowo ocenić sytuację – dodał.

Mekies pochwalił ekipę z Milton Keynes za produktywny początek przygotowań do sezonu 2026, w którym najistotniejszym ogniwem będą jednostki napędowe opracowane przez Red Bull Powertrains, wspólnie z Fordem.

- Ostatnie kilka miesięcy i tygodni było niezwykle intensywne, ale ostatecznie w poniedziałek rano byliśmy gotowi i korzystając z okazji chcę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom, którzy zajmowali się nadwoziem i jednostkami napędowymi. To było niesamowite widzieć, jak samochód wyjeżdża na tor kilka minut po dziewiątej w poniedziałek rano z przez nas opracowaną jednostką napędową.

- Oczywiście, to dopiero początek i oczywiście nic nie jest idealne, ale mogliśmy zacząć zespołowo zbierać dane. To była ogromna satysfakcja i wszyscy w zespole powinni być dumni.