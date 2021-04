Większość zespołów w tym roku znacznie bardziej koncentruje się na przygotowaniach do przyszłych mistrzostw niż na rozwoju obecnych konstrukcji. Wynika to z faktu, że nadchodzi jedna z największych zmian w przepisach w historii królowej sportów motorowych.

Natomiast na samym czele tegorocznej stawki toczy się zacięta walka o tytuł między Lewisem Hamiltonem z Mercedesa, a Maxem Verstappenem z Red Bull Racing.

- W zespole panuje teraz atmosfera czystego entuzjazmu - powiedział doradcza Red Bulla ds. sportów motorowych, dr. Helmut Marko. - Mistrzostwa są bardzo długie i musimy dawać z siebie wszystko.

Austriak zgadza się, że to bardzo złożona sytuacja dla Red Bulla i Mercedesa. Ci którzy skupią się wcześniej na sezonie 2022, mogą mieć wyraźną przewagę w przyszłym roku, ale też i kolejnych latach.

- Będzie problem przed wakacjami - przyznał. - Teoretycznie powinniśmy wtedy przesunąć nasze środki na rozwój przyszłorocznego samochodu. Jeśli jednak Mercedes i Red Bull będą nadal toczyli tak wyrównaną walkę, nie przestaną aktualizować obecnego bolidu. My z pewnością nie wstrzymamy prac rozwojowych.

Zgadza się, że samochód Red Bulla jest lepszy na pojedynczym okrążeniu, podczas gdy Mercedes mniej zużywa opony.

- Przynajmniej na razie tak jest - przyznał Marko. - Generalnie walka o tytuł w tym roku do pojedynek dwóch, równych przeciwników. Oczywiście naszym celem jest zdobycie mistrzostwa, co będzie wymagało włożenia w to całej naszej siły.

