Po porażce w Grand Prix Styrii Lewis Hamilton wezwał Mercedesa, aby zdecydowanie poprawił prędkość obecnego bolidu, bowiem w przeciwnym razie niezwykle trudno będzie im pokonać RBR w walce o tytuły w obydwóch klasyfikacjach.

Jednak szef ekipy z Brackley - Toto Wolff przekazał za pośrednictwem mediów, że Mercedes już w stu procentach poświęca się projektowi nowego samochodu szykowanego na sezon 2022, nową erę techniczną w królowej sportów motorowych.

Słowom Austriaka nie wierzy szef Red Bull Racing - Christian Horner.

- To, co robią w Mercedesie, to oczywiście ich sprawa - powiedział Horner. - Koncentrujemy się na własnej pracy.

- Wiem jednak, że Toto lubi kierować uwagę na inny temat. Dlatego po prostu nie wierzę, że przez resztę mistrzostw nie przygotują nowych części do samochodu - dodał. - W każdym razie, tak jak mówiłem, ważne jest, abyśmy zajęli się naszymi sprawami. Chodzi o znalezienie równowagi między tym a następnym sezonem, ale jeśli będzie oznaczało to, że musimy pracować ciężej niż inne zespoły, wcale mi to nie przeszkadza.

Przewaga Red Bulla nad Mercedesem w klasyfikacji konstruktorów po ośmiu rundach sięgnęła już 40 punktów. Po zwycięstwie w Grand Prix Styrii Verstappen ma osiemnaście oczek przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem.

