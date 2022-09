Po wakacyjnej przerwie na Red Bulla nie ma mocnych. Max Verstappen wygrał wszystkie trzy wyścigi, a wliczając do tego jeszcze lipcowe rundy, zwycięska passa mistrza świata wynosi teraz pięć grand prix.

Z kolei Mercedes, choć uporał się już ze zjawiskiem nadmiernego podskakiwania, nadal prezentuje nierówną formę. W Brackley liczą, że do drugich i trzecich miejsc, zdobytych w tym sezonie przez George’a Russella i Lewisa Hamiltona, uda się dorzucić chociaż jedno zwycięstwo. Szans pozostało sześć - tyle co wyścigów do końca roku.

Sam Hamilton, któremu „grozi” sezon bez ani jednej wygranej, przyznaje jednak, że Red Bull wydaje się być obecnie praktycznie nie do pokonania.

- Musimy być realistami. Red Bull jest niemal do nie pokonania - powiedział Hamilton. - Pokonanie tego samochodu będzie wymagało wielkiego wysiłku. Pod względem osiągów są przed wszystkimi.

- Nie dogoniliśmy ich i nie mamy poprawek, dzięki którym moglibyśmy ich złapać. Czyli potrzebne jest nam szczęście.

- A to nie jest niemożliwe. Potencjalnie mogliśmy ich pokonać w Budapeszcie. Jednak Verstappen generalnie jedzie sobie spokojnie, więc nigdy nie wiadomo, jakie jest ich prawdziwe tempo. Zobaczymy.

Z kolei Toto Wolff, szef zespołu, przyznał, że Mercedes zmaksymalizował wynik w Grand Prix Włoch, zwłaszcza biorąc pod uwagę start Hamiltona z końca stawki. Siedmiokrotny mistrz świata finiszował jako piąty. Russell stanął na najniższym stopniu podium.

- Tak, to najlepszy możliwy wynik - stwierdził, pytany przez Motorsport.com. - Bardzo budujące było widzieć, że na początku wyścigu George utrzymywał swoją [drugą] pozycję. Frustrujące jest to, że nie mamy narzędzia, którym mógłby walczyć o zwycięstwa. Jesteśmy dość daleko. Takie są realia.

- Monza już w symulacjach nie była dla nas najlepsza. Mam więc nadzieję, że w kolejnych wyścigach spiszemy się lepiej i będziemy walczyć z czołówką.

- Miło, że Lewis wydostał się z tłoku, dobrze dogadał się z samochodem i przejechał perfekcyjny wyścig. W każdym przypadku, nawet bez samochodu bezpieczeństwa, ukończyłby jako piąty. To mnie cieszy. A generalny wynik? Najlepszy, jaki mogliśmy osiągnąć.

Wolff uważa, że Mercedes może się pokusić o wygraną w jednym z sześciu pozostałych wyścigów.

- Byłoby wspaniale, gdybyśmy wygrali za zasługi, a nie na skutek kar relegacji. Gdybyście zapytali po Spa, powiedziałbym, że to niemożliwe. Z kolei w Zandvoort prawie wygraliśmy. A tutaj ponownie nie było dobrze.

- Sądzę, że to musi być cel. Nie chcemy zakończyć sezonu bez zwycięstwa, nawet jeśli nasz ster jest już ustawiony na 2023 rok. Byłoby to miłe dla wszystkich naszych ludzi.

- Wydaje mi się, że układ toru w Singapurze powinien nam służyć. Chociaż jego wyboje nie. Według symulacji to powinien być dla nas jeden z lepszych torów. Jednak staram się ostrożnie podchodzić do jakichkolwiek prognoz na Singapur - podsumował Toto Wolff.