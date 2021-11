Hamilton okazał się najszybszym kierowcą podczas piątkowej sesji kwalifikacyjnej na Interlagos, zdobywając pole position do sobotniego sprintu. Brytyjczyk był prawie o pół sekundy szybszy od drugiego Maxa Verstappena.

Szef Red Bulla - Christian Horner po kwalifikacjach podzielił się przemyśleniami na temat nowego silnika spalinowego w bolidzie Brytyjczyka oraz dużej różnicy między kandydatami do tytułu mistrzowskiego.

- Myślę, że mamy dobrze przygotowany samochód. Widać, że Lewis jest szybki. W porównaniu do Valtteriego jest to różnica kilku dziesiątych. W weekend ma być o wiele cieplej. Myślę, że głównym czynnikiem grającym role będą opony. Piątek w naszym wykonaniu był przyzwoity, zobaczymy co przyniesie jutro.

Horner dodał, że w wyścigu prawdopodobnie na dużą degradację będą narażone tylne ogumienie.

- Myślę, że kiedy temperatura będzie wyższa, zespoły będą miały problem z utrzymaniem przyczepności tylnej osi. Sądzę, że jesteśmy przygotowani na tego typu sytuacje - podsumował.

Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych - Helmut Marko uznał, że przewaga prawie pół sekundy Hamiltona nad Verstappenem nie jest reprezentatywna dla ich prawdziwego tempa.

- Max nie wykonał w pełni czystego okrążenia, więc rzeczywista różnica to dwie dziesiąte. Zazwyczaj mamy lepsze tempo w wyścigu, niż w kwalifikacjach. Jeśli uda nami się zakończyć na przodzie stawki sprint, to rozpoczniemy wyścig z pole position.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images