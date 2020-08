Doradca Red Bulla ds. motorsportu - dr Helmut Marko oprócz swoich obaw związanych z Racing Point zapowiada, że Mercedes będzie poza zasięgiem rywali.

- Czapki z głów przed nimi - powiedział Marko odnosząc się do obecnych mistrzów świata.

- Wydaje się, że aktualnie kontrolują nawet pogodę - żartował w kontekście prognoz ciepłych warunków na Grand Prix Wielkiej Brytanii

Jeśli chodzi o samochód Red Bulla, jeszcze nie są w stanie sprostać osiągom pozwalającym na walkę na czele stawki.

- Martwię się, że jeszcze nie będzie żadnych fundamentalnych zmian - kontynuował. - Mamy jednak dużo możliwości, jeśli chodzi o aerodynamikę. Nowe części powinny rozwiązać problem, który mieliśmy ostatnio. Tak, jesteśmy na dobrej drodze.

W kontekście przyszłości, Marko czujnie spogląda na FIA, czy federacja da zielone światło na podejście Racing Point, które skopiowało zeszłorocznego Mercedesa.

- Nie ma problemu, jeśli to jest dozwolone - stwierdził Austriak. - Wtedy zrobimy to samo z AlphaTauri. Wówczas mielibyśmy w stawce cztery Red Bulle. Natomiast dla takich ekip jak Renault czy McLaren, które nie mają zespołów B, jest to problematyczne.

Wreszcie pytany o potencjał Racing Point na Silverstone, odparł: - To tor wymagający dużej mocy, więc różowy Mercedes będzie niebezpieczny.