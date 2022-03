Niemal pozbawiony sekcji bocznych, Mercedes od razu po rozpoczęciu testów w Bahrajnie wzbudził sensację w padoku. Lewis Hamilton zdążył przejechać zaledwie kilka okrążeń, a Auto Motor und Sport już cytował Christiana Hornera - szefa Red Bull Racing - który stwierdził, iż projekt zminimalizowanych sekcji bocznych w W13 jest niezgodny z przepisami. Zespół następnie dementował tę tezę, mówiąc, iż Horner niczego oficjalnie nie komentował.

Pytany o sprawę w piątek, Horner przyznał, że najnowsze analizy przeprowadzone przez RBR mówią, iż rozwiązanie rywali jest legalne.

- Mercedes wymyślił ekstremalne rozwiązanie. To inna interpretacja - powiedział Horner. - Jednak, by odpowiedzieć na pytanie czy naszym zdaniem jest to legalne, czy nie - tak, absolutnie. Wygląda na to, że spełnia wszystkie wymagania.

Na pytanie o genezę zamieszania z wypowiedzią dla Auto Motor und Sport, Horner odparł:

- Cóż, myślę, że zacytowano komentarze, które nie były poczynione. Moim zdaniem samochód jest oczywiście innowacyjny. To ciekawe rozwiązanie. Wygląda na to, że Mercedes jest zgodny z regulaminem. To po prostu inna interpretacja, inne rozwiązanie.

Ferrari zasugerowało, że lusterka mogą nie być zgodne z duchem przepisów, ponieważ istnieje podejrzenie, iż spełniają zakazaną funkcję aerodynamiczną.

- Nie ma czegoś takiego jak definicja ducha przepisów. Albo coś jest z nimi zgodne, albo nie. Nie nam to rozsądzać. FIA ma dostęp do wszystkich rysunków. Taki projekt z pewnością został zgłoszony z wyprzedzeniem.

- To interesująca koncepcja. Radykalna koncepcja. Czy jest szybka? Czas pokaże, ale jeśli chodzi o legalność wszystko jest w gestii FIA.

Toto Wolff już wczoraj zapewniał, że projekt był konsultowany z FIA i w Mercedesie nie obawiają się, iż ich koncepcja narusza przepisy.

