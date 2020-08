Słabsze wyniki urodzonego w Wielkiej Brytanii tajskiego kierowcy, w ostatnim okresie wywołały wiele spekulacji, że nie pozostanie w Red Bull Racing na sezon 2021.

- Jeśli Red Bull chciałby się mądrze zachować, powinni wsadzić Sergio Pereza do drugiego samochodu obok Verstappena - uznał Giedo van der Garde, były kierowca F1.

Rzeczywiście Perez może stracić miejsce w Racing Point na rzecz Sebastiana Vettela.

- Perez jest lepszy niż Albon - powiedział van der Garde. - Widać to zwłaszcza w kwalifikacjach, w których Albon niezmiennie traci pół sekundy do Maxa.

- Myślę, że Perez ma tempo, by nadążyć za Verstappenem, a to byłoby dla niego pomocne, co widzieliśmy, gdy w zespole jeździł Daniel Ricciardo.

Jednak Red Bull najwyraźniej nie zamierza rezygnować z Albona. Od Grand Prix Wielkiej Brytanii kierowca będzie współpracował z nowym inżynierem wyścigowym - Simonem Renniem.

Rennie był inżynierem Marka Webbera w 2013 roku, potem pracował z Ricciardo do 2018 roku. W ostatnim czasie działał głównie w fabryce.