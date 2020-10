Red Bull pozostanie w Formule 1

W piątek Honda ogłosiła, iż kończy swoje zaangażowanie w Formule 1 po sezonie 2021. Red Bull Racing i AlphaTauri zostały bez dostawcy silników, kilka tygodni po tym, jak podpisując nowe Porozumienie Concorde zobowiązały się do dalszego udziału w najważniejszej wyścigowej serii świata.

W stawce pozostanie trzech producentów jednostek: Mercedes posiadający trzech klientów, Ferrari z dwoma odbiorcami oraz Renault.

Doradca Red Bulla ds. motorsportu, Helmut Marko zaznaczył, że koncern pozostanie w F1, dodając jednocześnie, iż nie doszło jeszcze do wyboru nowego partnera silnikowego.

- Naszą ambicją na sezony 2020 i 2021 pozostaje współpraca z Hondą i ściganie się o zwycięstwa w wyścigach oraz walka o tytuł. Ponadto wspólnie z naszymi zespołami dokonamy analizy i ocenimy najbardziej konkurencyjne jednostki napędowe pod kątem roku 2022 i lat późniejszych. Pozostajemy zaangażowani w ten sport, ponieważ oba zespoły podpisały Porozumienie Concorde.

Szacunek dla decyzji Hondy wyraził Christian Horner, dowodzący Red Bull Racing.

- Jako zespół rozumiemy jak trudno było firmie Honda Motor Company podjąć decyzję o wycofaniu się z F1 wraz z końcem 2021 roku. Zmiana priorytetów w branży motoryzacyjnej doprowadziła do tego postanowienia, a my to rozumiemy i szanujemy. Oczywiście jest to dla nas wyzwanie, ale byliśmy tu [w F1] już wcześniej i jesteśmy dobrze przygotowani oraz wyposażeni, aby odpowiednio zareagować.

- Chociaż jesteśmy ogromnie rozczarowani, że nie możemy kontynuować współpracy z Hondą, towarzyszy nam duma z odniesionych sukcesów. Nasz wspólny cel na sezony 2020 i 2021 pozostaje niezmieniony. Chcemy walczyć o zwycięstwa i mistrzostwo.

Z kolei szef AlphaTauri, Franz Tost określił decyzję Hondy jako niefortunną.

- Scuderia AlphaTauri i Honda zbudowały bardzo dobre i profesjonalne relacje od momentu rozpoczęcia współpracy w 2018 roku. To niefortunne, że Honda zdecydowała się przerwać zaangażowanie w Formule 1, ponieważ osiągi ich jednostki napędowej stale się poprawiały. Jestem przekonany, że nadal będziemy razem osiągać dobre wyniki w pozostałych wyścigach w tym i przyszłym roku.

- Z całą pewnością szanujemy powód tej decyzji, związany z dążeniem do neutralności węglowej. Wszyscy w Scuderia AlphaTauri życzą im powodzenia w osiąganiu wszystkich celów oraz pomyślnej przyszłości.