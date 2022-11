Red Bull Racing ma o co walczyć Max Verstappen i Red Bull Racing już zapewnili sobie w tym roku tytuły, ale to nie oznacza, że nie mają o co walczyć w nadchodzącym Grand Prix Sao Paulo.

Autor: Marcin Wyrzykowski Max Verstappen wraz z zespołem liczą, że po drugie miejsce w tegorocznej kampanii Formuły 1 sięgnie drugi z kierowców ekipy - Sergio Perez. Sezon królowej sportów motorowych zbliża się do końca, do rozegrania pozostały już tylko dwie rundy. Pierwszą z nich jest Grand Prix Sao Paulo w tym tygodniu, tradycyjnie goszczące na torze Interlagos, na którym Holender dobrze radził sobie w przeszłości. W 2018 roku zmierzał po zwycięstwo, ale po kontakcie z próbującym oddublować się Estebanem Oconem, finiszował jako drugi. Rok później stanął na najwyższym stopniu podium. W zeszłym sezonie ponownie był drugi w wyścigu, za Lewisem Hamiltonem. Podobnie jak w kampanii 2021, również teraz w harmonogramie brazylijskiej rundy mistrzostw znalazł się sprint. Oznacza to, że kwalifikacje odbędą się w piątek, a na sobotę zaplanowano ściganie liczące 24 okrążenia, przed głównymi, niedzielnymi zmaganiami. - Sprint w ten weekend oznacza, że mamy krótkie okno treningowe, co zawsze utrudnia zadanie w upewnieniu się, że samochód jest przygotowany idealnie i dobrze ustawiony mimo tak ograniczonego czasu - powiedział Verstappen. Czytaj również: Mistrzowskie zapowiedzi Alpine Generalnie Holender już nie może doczekać się rywalizacji na Interlagos, które mistrzostwa świata F1 przyjmuje od 1973 roku. - Zawsze miło jest wrócić do Brazylii. Jest tu pięknie, a kraj ma bogatą kulturę. Interlagos jest krótkim torem, a dzięki licznym zmianom wysokości i pochylonym zakrętom, stanowi naprawdę fajne miejsce do jazdy. Wiąże się z tą lokalizacją wiele historycznych wydarzeń, co naprawdę uwielbiam - dodał. Chociaż w obydwóch klasyfikacjach mistrzowskich RBR i Verstappen zdobyli już tytuły, wciąż mają o co walczyć: - Jako zespół liczymy na dublet w mistrzostwach, więc ważne jest, aby Checo wyprzedził Charlesa Leclerca. Perez ma aktualnie pięć punktów przewagi nad zawodnikiem Ferrari. Czytaj również: Vettel daje z siebie wszystko Video: GP Sao Paulo - Okrążenie toru Interlagos