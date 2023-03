W tym roku zespoły Formuły 1 miały tylko trzy dni oficjalnych testów przedsezonowych. Cała stawka w zeszłym tygodniu pojawiła się na oficjalnej sesji testowej na torze w Sakhir, na którym w ten weekend odbędzie się GP Bahrajnu.

Panuje opinia, że najlepsze wrażenie podczas niedawnych jazd zrobili obrońcy tytułu, Red Bull Racing. Tylko raz zatrzymały ich problemy techniczne, popołudniu drugiego dnia testów. Co więcej wydawało się, że Max Verstappen i Sergio Perez z rozsądną łatwością uzyskiwali dobre czasy okrążeń.

Z werdyktem trzeba jednak poczekać do kwalifikacji w najbliższą sobotę, ale Verstappen, który staje do walki o trzeci tytuł, wskazuje, że stajnia z Milton Keynes jest w formie.

- Zostałem w Bahrajnie po testach. To było bardzo dobre przygotowanie do weekendu wyścigowego - mówił Holender. - Po wszystkim co sprawdziliśmy, jesteśmy w dobrym położeniu.

Odnosząc się do przewidywań o układzie stawki, przekazał: - Wiele można powiedzieć wczytując się w dane z testów, ale każdy tor bardzo różni się pod względem zachowania bolidu. Jako zespół skupiamy się po prostu na dalszym rozwoju chcąc spisywać się jak najlepiej. To właśnie musimy robić przez cały rok. W każdym razie mamy za sobą pozytywne trzy dni jazd, a przed nami to co się liczy, czyli wyścig.

Sergio Perez również pozytywnie ocenia możliwości nowego RB19.

- Wyczucie samochodu było bardzo dobre podczas testów. Nieźle reagował na zmiany w ustawieniach. Nie mogę doczekać się sprawdzenia go w kwalifikacjach i wyścigu - przekazał Meksykanin.

Najszybszy zawodnik oficjalnych testów zgadza się jednak, że rezultaty z zimowych jazd nie mówią zbyt wiele u układzie sił: - Wyglądamy na mocnych i tak się też czujemy, ale wszystko okaże się podczas weekendu wyścigowego. Rzecz jasna liczę na pozytywne rozpoczęcie sezonu i solidną rundę w Bahrajnie.