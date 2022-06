Vips użył rasistowskiego języka podczas transmitowania w internecie gry wideo, co doprowadziło do natychmiastowego zawieszenia go przez Red Bulla.

Po pełnym dochodzeniu zespołu w tej sprawie, przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Red Bull ogłosił na Twitterze, że kontrakt Vipsa został rozwiązany, kończąc jego czteroletnią współpracę ze stajnią.

- Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie incydentu internetowego z udziałem Juriego Vipsa, Oracle Red Bull Racing rozwiązał kontrakt Juriego jako kierowcy testowego i rezerwowego - czytamy w oświadczeniu. - Zespół nie akceptuje żadnych przejawów rasizmu.

Czytaj również: Formuła 1 potępia legendę

Vips dołączył do programu juniorskiego Red Bulla w 2018 roku, a od 2020 roku ścigał się w Formule 2 równolegle pełniąc zobowiązania jako kierowca testowy i rezerwowy stajni z Milton Keynes.

Estończyk regularnie pracował w symulatorze RBR, a w tym roku zadebiutował w weekend wyścigowy Formuły 1 podczas Grand Prix Hiszpanii, zastępując w piątkowym treningu Sergio Pereza.

Po tym incydencie i zawieszeniu Vips wydał wówczas oświadczenie, w którym przepraszał za obraźliwy język użyty podczas transmisji gry wideo.

- Ten język jest całkowicie nie do przyjęcia i nie przedstawia wartości i zasad, które wyznaję - napisał Vips. - Głęboko żałuję swoich czynów i nie jest to przykład, który chcę dawać. Będę w pełni współpracował podczas dochodzenia.

Vips reprezentuje Hitech Grand Prix w F2 w tym roku, a jego najbliższy start zaplanowany jest na ten weekend na Silverstone, które będzie gościło również Grand Prix Wielkiej Brytanii. Hitech nie potwierdził jeszcze, czy Vips będzie nadal jeździł w ich ekipie, czy nie.

Wiadomość o odejściu Vipsa z Red Bulla pojawia się w tym samym dniu, w którym wiele zespołów F1 wyraziło swoje wsparcie dla siedmiokrotnego mistrza świata Lewisa Hamiltona, który padł ofiarą rasistowskich obelg ze strony Nelsona Piqueta Seniora.

Czytaj również: Hamilton wzywa do działania