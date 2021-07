Zespół z Milton Keynes podszedł znacznie bardziej agresywnie do rozwoju RB16B niż Mercedes w przypadku W12.

RBR nieustannie pracował nad wszystkimi obszarami samochodu, natomiast ekipa z Brackley główny pakiet poprawek przygotowuje na GP Wielkiej Brytanii.

Szef Red Bull Racing - Christian Horner zasugerował po zwycięstwie w Grand Prix Austrii, które pozwoliło im powiększyć przewagę nad Mercedesem na prowadzeniu w klasyfikacji konstruktorów, że zespół nadal jest bardzo skupiony na tegorocznej konstrukcji.

- Podchodzimy do tego tydzień po tygodniu, z wyścigu na wyścig i zespół wykonuje świetną robotę równoważąc wyzwania tego roku i przyszłego - powiedział Horner w odniesieniu również do sezonu 2022, nowej ery technicznej w królowej sportów motorowych.

- To nic nowego. W tej chwili sporo o tym się mówi, ale w przeszłości mieliśmy już duże zmiany w przepisach i należy po prostu odpowiednio równoważyć zasoby wykorzystując je do tego, co jest najbardziej potrzebne. Myślę, że zespół pracuje niesamowicie ciężko, dobrze oraz efektywnie - kontynuował.

Pomimo wygrania ostatnich pięciu wyścigów, Red Bull nie ma złudzeń, że przyszłotygodniowe GP Wielkiej Brytanii będzie dużym wyzwaniem.

Tor Silverstone z reguły odpowiadał Mercedesowi. Dlatego brytyjski obiekt będzie doskonałym wskaźnikiem, czy RBR dysponuje bolidem, który jest szybszy na wszelkiego rodzaju torach.

- Szkoda, że nie mamy więcej wyścigów w Austrii, bo teraz jedziemy na tor, który przez ostatnie siedem lat był naprawdę twierdzą Mercedesa - powtórzył Horner. - To także inne wyzwanie związane z wprowadzeniem wyścigu sprinterskiego wraz z nowym formatem weekendu. Oczywiście Mercedes był tam bardzo mocny w ostatnich latach, a Lewis Hamilton ma do tego wsparcie kibiców. Spodziewamy się większego wyzwania.

- Fascynujące jest, czy wykorzystamy naszą formę w kolejnej domowej rundzie. Wypracowaliśmy dobre okno robocze samochodu w ciągu kilku ostatnich wyścigów i mam nadzieję, że ten zakres sprawdzi się również na Silverstone - zakończył.

