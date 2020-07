Red Bull Racing zachęcony postępami

Podczas gdy Max Verstappen był najszybszy w drugiej piątkowej sesji treningowej, ponieważ zespoły naciskały mocniej niż zwykle, na wypadek gdyby wyniki decydowały o kolejności startowej, Horner bez szczegółów opowiadał o pracach jego ekipy.

Prognozy na sobotę, które przekazano wczoraj zespołom, faktycznie sprawdziły się dzisiaj. Nad Red Bull Ringiem pada mocny deszcz.

- Myślę, że osiągnęliśmy postęp od ubiegłego tygodnia, porównując obydwa piątki. To jest zachęcające - powiedział Christian Horner.

- Mercedes jest nadal mocny, prawdopodobnie trochę się kryli, ale tak, myślę, że ulepszyliśmy nasz samochód. Mamy nadzieję, że w ten weekend zdobędziemy kilka punktów więcej, w przeciwieństwie do poprzedniego grand prix.

Red Bull kontynuował eksperymenty z nową koncepcją nosa w swoich samochodach, a obaj kierowcy stwierdzili, że RB16 ma nieco lepszy balans w porównaniu do poprzedniego weekendu.

Horner przyznał, że prace skupiły się na ułatwieniu Maxowi Verstappenowi i Alexowi Albonowi jazdy na limicie.

- Oczywiście ciężko pracowaliśmy nad konfiguracją i obaj kierowcy próbowali różnych rzeczy - dodał. - Generalnie osiągnęliśmy postęp. Samochód nie jest łatwy w prowadzeniu, to trudny mały tor. Myślę jednak, że udało nam się poprawić w obszarach, w których nie byliśmy zbyt silni w zeszłym tygodniu.

Natomiast szef zespołu Mercedesa - Toto Wolff w jednej z wypowiedzi na podsumowanie piątkowego drugiego treningu, stwierdził: - Sesja Valtteriego była ogólnie ok. Wyczucie samochodu nie było tak dobre, szczególnie przy niskich i średnich prędkościach, ale bez dramatu. Lewis z drugiej strony powiedział, że bolid jest nierozpoznawalny w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Po prostu nigdzie nie jest dobrze. Musimy bardzo dokładnie przeanalizować, co mogło pójść nie tak po stronie Lewisa.