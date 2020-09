Red Bull ostatecznie rezygnuje z systemu DAS

System DAS, czyli dual axis steering, znalazł stał się gorącym tematem w padoku podczas zimowych testów w Barcelonie. Wtedy po raz pierwszy wszyscy mogli dostrzec najnowszy wynalazek ekipy Mercedesa. Dzięki niemu poprzez odpychanie lub przyciąganie kierownicy możliwa jest regulacja kąta zbieżności przednich kół.

Oprotestowane przez Red Bull Racing, rozwiązanie zostało uznane za legalne. System DAS zostanie jednak zakazany począwszy od 2021 roku. Na początku lipca ekipa z Milton Keynes zapowiedziała przygotowanie swojej wersji „sterowania dwuosiowego”. Kilka tygodni później Marko ogłosił, że plany odsunięto w czasie ze względu na pilniejsze potrzeby w innych obszarach, natomiast teraz Red Bull Racing kompletnie zrezygnował z systemu.

- DAS to dla nas temat zamknięty - powiedział Marko w rozmowie z motorsport-magazine. - Z jednej strony w grę wchodzi kwestia wagi. Z drugiej, zanim go rozwiniemy i sprawimy, by działał odpowiednio, może nadejść ostatni wyścig roku. A od kolejnego sezonu DAS jest zakazany,

W tym samym wywiadzie Marko przyznał, że RBR lobbował za wprowadzeniem zakazu używania trybu kwalifikacyjnego, co w założeniu ma pozbawić Mercedesa tak ogromnej przewagi. Restrykcje zaczną obowiązywać od Grand Prix Włoch.

- Tryb kwalifikacyjny jest legalny, ale w przypadku Mercedesa był on tak ekstremalny, że zniekształcił całą rywalizację. Jego zakazanie było dla nas ważne i wywarliśmy odpowiednią presję. Był to rodzaj interwencji, którego sami kilka razy doświadczyliśmy w czasach naszej dominacji. Elastyczność skrzydeł zmieniała się z wyścigu na wyścig, nie wspominając nawet o dmuchanym dyfuzorze,

- Ponadto obowiązkiem władz jest zapewnienie, że wyścigi są ekscytujące. MotoGP jest tego najlepszym przykładem. Tam działa to doskonale - podsumował Helmut Marko.