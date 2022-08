Vettel niemal od samego początku swojej przygody w F1 związany był z rodziną Red Bulla. Po niespełna dwóch sezonach spędzonych w Toro Rosso dołączył do głównego zespołu, z którym później aż czterokrotnie świętował mistrzostwo. Niemiec opuścił Milton Keynes po sezonie 2014 i przeniósł się do Maranello. Wraz z Ferrari liczby laurów nie powiększył i na koniec 2020 roku podziękowano mu za współpracę.

Ostatecznie Vettel trafił do Astona Martina, jednak przedstawiciele Red Bulla przyznali, że niezobowiązująco rozmawiali z Niemcem na temat powrotu do Milton Keynes.

- Odbyliśmy kilka wstępnych rozmów - powiedział Horner. - Ale to byłoby jak powrót do byłej dziewczyny. Prawdopodobnie nie byłoby już tak samo.

- To, co razem osiągnęliśmy, było niesamowite. Fenomenalne i na zawsze pozostanie częścią naszej historii. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że mieliśmy go w zespole.

Red Bull Racing zakontraktował wtedy Sergio Pereza, który podpisał kolejną umowę i powinien pozostać w ekipie do końca sezonu 2024.

Z kolei Vettel poinformował w minionym tygodniu, że po bieżącej kampanii odejdzie z Formuły 1.

Pytany czy wiedział o planach 35-latka, Horner odparł: - Nie sądzę, by ktokolwiek wiedział. Ale widziałem go opuszczającego padok na Paul Ricard. To był dla niego frustrujący dzień.

- Uważam, że podjął właściwą decyzję. Nie jest fajnie widzieć go, gdy ma problemy w środku stawki. Nie sądzę, by czerpał z tego jakąkolwiek satysfakcję. Nadszedł czas, by zakończyć tę niesamowitą karierę.