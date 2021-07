Lewis Hamilton wygrał wyścig na Silverstone. Jednak podczas pierwszego okrążenia doszło do kolizji z Maxem Verstappenem - głównym rywalem w walce o tegoroczny tytuł. Mercedes W12 Brytyjczyka dotknął prawego tyłu RB16B Holendra, wyrzucając go poza tor. Verstappen wyszedł z kraksy bez poważnych obrażeń. Sędziowie ukarali Hamiltona 10 s, jednak mistrz świata odrobił stratę i wyprzedził lidera Charlesa Leclerca na dwa okrążenia przed metą.

W obozie Red Bulla wciąż nie mogą się pogodzić z - ich zdaniem - pobłażliwością sędziów.

- Prawnik sprawdza, co jest możliwe w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy sportowe - powiedział Helmut Marko w rozmowie z dziennikiem Kronen Zeitung. - Nie możemy tego odpuścić. To naprawdę szczęście, że nic się Maxowi nie stało. Samochód i silnik pójdą prawdopodobnie na złom. Gdyby go [Hamiltona] zawiesili, byłoby sprawiedliwie.

- To było nieodpowiedzialne działanie z jego strony. Hamilton musi wiedzieć, jakie są tego konsekwencje.

- Może winne są przepisy? Są dość ograniczone. Być może powinniśmy je zrewidować, łącznie z sędziowaniem. [Sergio] Perez dostał 5 s kary za minimalny kontakt, a wtedy nikt nie wyleciał z toru. Mogli zmusić Hamiltona do przejazdu przez aleję [kara drive-through], ale nie zrobili tego.

Marko nie ma również wątpliwości, że relacje między dwoma zespołami staną się po tym incydencie jeszcze bardziej napięte.

- Powiedzmy tak - nigdy nie było w tym związku łagodnie. To ekscytujące dla widowni. My będziemy fair w ramach obowiązujących reguł. Wiemy, że mamy świetny pakiet. [Ten incydent] to wyraźna przeszkoda, bardzo niesprawiedliwa. Jesteśmy jednak wystarczająco silni.

- Wygraliśmy z łatwością sprint na Silverstone i zwyciężylibyśmy również w wyścigu głównym - to jasne. Udowodniliśmy, że jesteśmy w tym roku konkurencyjni na każdym torze. W Budapeszcie będzie podobnie, choć to zupełnie inny obiekt. Zawsze dominował tam Mercedes, ale nie mamy powodów do obaw.

- Zakładamy, że ponownie będzie blisko, ale ufamy, iż pojedynek będzie uczciwy. Wtedy możemy być optymistami i zakładać, że wygramy ponownie - zapowiedział Helmut Marko.