System ATR, wprowadzony do F1 przed sezonem 2021, został przygotowany w połączeniu z limitem budżetowym, aby zwiększyć stabilność finansową serii i zapewnić bardziej konkurencyjną stawkę.

Ruchoma skala ATR ogranicza czas w tunelu aerodynamicznym i godziny korzystania z obliczeniowej dynamiki płynów, co dla Red Bulla oznacza całkowite zmniejszenie czasu o 25% w 2023 roku.

Poproszony przez Motorsport.com o określenie, jak bardzo cięcie zaszkodziło projektowi i rozwojowi RB19, Horner uznał, że jest to istotna przeszkoda dla Red Bulla w dążeniu do pokonania najbliższych rywali, czyli Mercedesa i Ferrari.

- Robimy wszystko, wykorzystując to, co mamy. Zespół musiał dostosować się do utrudnień. Wszyscy wykonali wspaniałą robotę. Dowiemy się za kilka tygodni [na testach w Bahrajnie i pierwszej rundzie sezonu], jaki będzie punkt wyjścia - powiedział Horner podczas inauguracji w Nowym Jorku.

- Z pewnością jest to znaczący handicap, który będziemy odczuwać przez większość roku, ale myślę, że zespół to zaakceptował. Staraliśmy się dostosować, aby upewnić się, że jesteśmy tak wydajni, jak to tylko możliwe. Zobaczymy, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, kiedy RB19 wyjedzie na tor - dodał Horner.

Broniący tytułu mistrzowskiego Max Verstappen powiedział, że negatywny wpływ ATR na formę Red Bulla przeszedł mu przez myśl, ale dwukrotny mistrz świata wyraził swoją wiarę w zespół projektowy kierowany przez Adriana Neweya.

Holender dodał, że ograniczenia należy traktować pozytywnie, ponieważ odzwierciedlają one marsz Red Bulla po 17 zwycięstw w Grand Prix w 2022 roku.

- W naszej fabryce jest wielu bardzo kompetentnych ludzi. Oczywiście, to trochę utrudnia sprawę, ale wolę być w miejscu, w którym jesteśmy, niż zawsze kończyć mistrzostwa na drugim lub trzecim miejscu, ponieważ jest to o wiele bardziej przygnębiające. Jestem pewien, że musimy być trochę bardziej precyzyjni w tym, co robimy w tunelu aerodynamicznym, ale nie spodziewam się, że będzie to czynnik decydujący o tym, czy zdobędziemy tytuł, czy nie - przyznał Verstappen.