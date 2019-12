Red Bull wierzy w FIA

List wysłany do FIA przez głównego inżyniera RBR Paula Monaghana przyczynił się do powstania pierwszej z serii dyrektyw technicznych, rozesłanych do wszystkich zespołów. Publikowane przez federację dokumenty miały na celu usunięcie ewentualnych luk w przepisach, jak również zapewnienie standardowej interpretacji regulaminu.

Tuż przed rozpoczęciem Grand Prix Abu Zabi rutynowa kontrola deklarowanych ładunków paliwa wykazała rozbieżność w Ferrari Charlesa Leclerca. Włoska stajnia ukarana została grzywną w wysokości 50 tysięcy Euro.

- Zdecydowanie robią wszystko co w ich mocy, aby zapewnić, że złożoność tych silników jest nadzorowana w każdym obszarze - powiedział Horner w rozmowie z Motorsport.com, pytany o działania podejmowane przez FIA.

- Myślę, że są coraz bliżej celu, jakim jest wyeliminowanie wszystkich szarych stref w przepisach.

Odnosząc się do roli zespołów przy powiadamianiu FIA o niektórych przypadkach, Horner stwierdził:

- Oczywiście, to zawsze jest dodatkowy element, ponieważ ich zasoby są ograniczone, ale sądzę, że i tak wiele inwestują, by zapewnić wszystkim jednakowe reguły gry.

- Uważam, że w przerwie zimowej najważniejsza jest przejrzystość przepisów na 2020 rok. Mam nadzieję, że nadchodzące zmiany regulacji i dyrektywy techniczne wyjaśnią wszelkie wątpliwości.