Zgodnie z przewidywaniami obserwatorów Red Bull bez większych problemów wywalczył dublet na otwarcie sezonu w Bahrajnie. Zaskoczeniem nie była również postawa Mercedesa. Zarówno George Russell, jak i Lewis Hamilton nie mieli szans na zwycięstwo, a nadzieje na szczęśliwe podium - i powtórkę sprzed roku - również okazały się płonne.

Hamilton ostatecznie zameldował się na piątej pozycji. Russell był siódmy. Strata do zwycięzcy - Maxa Verstappena - przekroczyła w przypadku obu kierowców aż 50 sekund.

Przepytywany przez dziennikarzy, Russell nie ma wątpliwości, jak skończy się tegoroczny, dopiero co rozpoczęty sezon.

- Red Bull... oni już mają to mistrzostwo - uznał Brytyjczyk. - Nie sądzę, by ktokolwiek mógł z nimi powalczyć w tym roku. Spodziewam się, że wygrają... Mogę się założyć, że wygrają każdy wyścig.

- Biorąc pod uwagę ich osiągi, nie widzę nikogo, kto mógłby stawić im czoła.

Dopytywany czy możliwe jest, że ktokolwiek lub cokolwiek powstrzyma dominację obrońców podwójnej korony, Russell dodał:

- Nie wiem. Ich tempo w ten weekend wyglądało na trochę gorsze niż to z testów i to dość dziwne. Jednak jest im teraz łatwo. Mogą robić, co im się podoba. Może nie będą zawsze na pole position, ponieważ Ferrari jest bardzo konkurencyjne w kwalifikacjach.

- Jednak jeśli chodzi o tempo wyścigowe, są bardzo, bardzo mocni.