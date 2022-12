Max Verstappen zdobył w tym roku swój drugi tytuł mistrza świata w dominujący sposób, zdobywając rekordowe 15 zwycięstw w całym sezonie za kierownicą Red Bulla RB18, podczas gdy Red Bull zdobył także swój pierwszy tytuł wśród konstruktorów od 2013 roku.

Dominacja RB18 nastąpiła pomimo przedłużonego cyklu rozwojowego RB16B w 2021 roku, kiedy to Verstappen był zaangażowany w zaciętą walkę o mistrzostwo z Lewisem Hamiltonem.

Wiele zespołów zdecydowało się zakończyć prace rozwojowe na początku sezonu 2021, aby skupić się na nowych przepisach na 2022 rok. Red Bull zdecydował się jednak na dalsze wprowadzanie poprawek, aby pomóc Verstappenowi w walce o tytuł.

Red Bull został doceniony za swój sukces w Autosport Awards, gdzie model RB18 zdobył nagrodę Międzynarodowego Samochodu Wyścigowego Roku, którą odebrał Adrian Newey wraz z zespołem technicznym Red Bulla.

Newey powiedział, że sukces RB18 był bardzo wyjątkowy, szczególnie biorąc pod uwagę późne skupienie się na sezonie 2022, które jego zdaniem mogło nastąpić wcześniej.

- Mieliśmy dość krótki okres rozwoju, szczególnie dlatego, że rozwijaliśmy zeszłoroczny samochód w walce o mistrzostwo, prawdopodobnie dłużej niż powinniśmy. To zostawiło nam wiele do zrobienia przez zimę. To, na czym staraliśmy się skupić, to dopracowanie podstaw samochodu, a następnie nadzieja, że ​​da nam to potencjał rozwojowy. Na szczęście tak się stało - powiedział Newey po odebraniu nagrody.

Red Bull walczył z Ferrari przez pierwszą część sezonu, ale rozwój w trakcie sezonu zapewnił czerwonym bykom komfortową przewagę po wakacyjnej przerwie.

Zespół wygrał 10 z ostatnich 11 wyścigów, co pozwoliło na zdobycie obu tytułów przed ostatnią rundą sezonu oraz ustanowienie nowego rekordu pod względem punktów zdobytych przez zespół w jednym roku.

Newey powiedział, że jego zdaniem Ferrari wyprzedziło Red Bulla na etapie testów przedsezonowych, ale później mistrzowski zespół skupił się na tworzeniu samochodu, który będzie dobrze działał na wszystkich torach.

- Ferrari prawdopodobnie było szybsze w okresie przygotowawczym. Mieliśmy bardzo dobre ulepszenia już w pierwszym wyścigu. To sprawiło, że było bardzo blisko. Ferrari było szybsze w niektórych wyścigach, my byliśmy szybsi w innych. Wyciągnęliśmy z tego wnioski i staraliśmy się stworzyć wszechstronny samochód na drugą połowę sezonu, aby upewnić się, że sprawdzi się na wszystkich torach. Myślę, że wszyscy wykonaliśmy przyzwoitą robotę - przyznał Adrian Newey.