Red Bull zadba o Hadjara
Laurent Mekies obiecuje, że Red Bull odpowiednio przygotuje drugi bolid, aby wyrównać szanse Isacka Hadjara.
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Autor zdjęcia: Red Bull Content Pool
Szef zespołu Red Bull Racing szczegółowo opisał, jak ekipa z Milton Keynes będzie wspierać Hadjara w jego pierwszym sezonie u boku Maxa Verstappena.
Francusko-algierski kierowca zaimponował podczas swojego debiutanckiego sezonu Formuły 1 w siostrzanym zespole Red Bull Racing Bulls i awansował do głównego zespołu, zastępując w nim Yukiego Tsunodę.
Red Bull ma za sobą kilka kontrowersyjnych decyzji dotyczących kierowców. Liam Lawson, który w zeszłym roku zastąpił Sergio Pereza, został zdegradowany po zaledwie dwóch weekendach wyścigowych.
Zastępujący Nowozelandczyka Tsunoda, co prawda pozostał w zespole do końca sezonu, ale finalnie został zdegradowany do roli kierowcy rezerwowego w sezonie 2026.
Mekies, który w lipcu 2025 roku zastąpił Christiana Hornera na stanowisku dyrektora generalnego i szefa zespołu Red Bull Racing, powiedział, jak będzie wspierał Hadjara w jego pierwszym sezonie w zespole.
- Po pierwsze nie ukrywamy, że musimy lepiej przygotować drugi samochód. Poczyniliśmy pewne postępy z Yukim, ale nie na takim poziomie, jakiego się spodziewaliśmy. Zdajemy sobie więc sprawę, że musimy się teraz spisać lepiej.
- Myślę, że Isack ma niesamowitą prędkość. Uważamy, że jak na debiutanta miał znakomity poziom i równał się z najlepszymi. Ale ci najwięksi mistrzowie też robią postępy i nie chodzi tylko o rozwój poprzez dojrzałość czy dialog z inżynierami, oni po prostu jeżdżą szybciej.
Isack Hadjar, Racing Bulls Team
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Odnosząc się do zmian w regulaminie, Mekies powiedział: - Isack nie byłby zadowolony z tego, co powiem, ale myślę, że tak duże zmiany w regulaminie technicznym, dadzą mu szanse na to, żeby wycisnąć z nowego samochodu jak najwięcej.
- Od pierwszego dnia podchodzi do tego z maksymalną intensywnością. Nawet przeprowadził się do Londynu.
- Jest w pełni świadomy wyzwania. Twardo stąpa po ziemi. To bardzo skromny facet i będziemy go wspierać w każdym obszarze, aby mógł w pełni wykorzystać swój talent w tym samochodzie – dodał Mekies.
