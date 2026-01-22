Szef zespołu Red Bull Racing szczegółowo opisał, jak ekipa z Milton Keynes będzie wspierać Hadjara w jego pierwszym sezonie u boku Maxa Verstappena.

Francusko-algierski kierowca zaimponował podczas swojego debiutanckiego sezonu Formuły 1 w siostrzanym zespole Red Bull Racing Bulls i awansował do głównego zespołu, zastępując w nim Yukiego Tsunodę.

Red Bull ma za sobą kilka kontrowersyjnych decyzji dotyczących kierowców. Liam Lawson, który w zeszłym roku zastąpił Sergio Pereza, został zdegradowany po zaledwie dwóch weekendach wyścigowych.

Zastępujący Nowozelandczyka Tsunoda, co prawda pozostał w zespole do końca sezonu, ale finalnie został zdegradowany do roli kierowcy rezerwowego w sezonie 2026.

Mekies, który w lipcu 2025 roku zastąpił Christiana Hornera na stanowisku dyrektora generalnego i szefa zespołu Red Bull Racing, powiedział, jak będzie wspierał Hadjara w jego pierwszym sezonie w zespole.

- Po pierwsze nie ukrywamy, że musimy lepiej przygotować drugi samochód. Poczyniliśmy pewne postępy z Yukim, ale nie na takim poziomie, jakiego się spodziewaliśmy. Zdajemy sobie więc sprawę, że musimy się teraz spisać lepiej.

- Myślę, że Isack ma niesamowitą prędkość. Uważamy, że jak na debiutanta miał znakomity poziom i równał się z najlepszymi. Ale ci najwięksi mistrzowie też robią postępy i nie chodzi tylko o rozwój poprzez dojrzałość czy dialog z inżynierami, oni po prostu jeżdżą szybciej.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Odnosząc się do zmian w regulaminie, Mekies powiedział: - Isack nie byłby zadowolony z tego, co powiem, ale myślę, że tak duże zmiany w regulaminie technicznym, dadzą mu szanse na to, żeby wycisnąć z nowego samochodu jak najwięcej.

- Od pierwszego dnia podchodzi do tego z maksymalną intensywnością. Nawet przeprowadził się do Londynu.

- Jest w pełni świadomy wyzwania. Twardo stąpa po ziemi. To bardzo skromny facet i będziemy go wspierać w każdym obszarze, aby mógł w pełni wykorzystać swój talent w tym samochodzie – dodał Mekies.