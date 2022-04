Regularność Alfy Romeo

Valtteri Bottas zajął ósme miejsce w niedzielnym wyścigu na Albert Park. Jego partner z zespołu, Zhou Guanyu, był bliski zdobycia punktów, ale ostatecznie finiszował na jedenastej pozycji, niewiele ponad dwie sekundy rozmijając się z pierwszą dziesiątką.

- Bardzo podobał mi się dzisiejszy wyścig - przyznał Bottas. - To było dobre widowisko z zaciętą rywalizacją od początku do końca. Oczywiście najważniejsze jest to, że zdobyliśmy punkty, co jest zasługą dobrej pracy wszystkich członków zespołu.

- Jestem zadowolony z decyzji, które zostały podjęte i z tego, jak się ścigaliśmy. Miałem fajny dzień, mimo że musiałem ciężko pracować, naciskając przez cały wyścig. Liczę, że będziemy nadal tak silni. W kolejnych rundach wprowadzimy poprawki w samochodzie, więc punkty będą w naszym zasięgu w każdym wyścigu - dodał.

- Jestem dumny z mojego wyścigu, ale oczywiście jestem trochę rozczarowany, że nie udało mi się zdobyć punktów, zabrakło tak niewiele - powiedział Guynau. - Nasze tempo było dobre, ale straciliśmy kilka pozycji przez samochód bezpieczeństwa, który znacznie utrudnił nam życie. Dałem z siebie wszystko i bardzo mocno cisnąłem pod koniec, ale w walce z Alexem moje opony były już w złym stanie i nie udało mi się przebić do przodu.

- Spoglądam wstecz na moje pierwsze trzy rundy w Formule 1 i mój najgorszy wynik to jedenaste miejsce. W oparciu o ten pozytywny początek będę dążył do zdobywania punktów w każdym wyścigu - dodał.

Australijski rezultat Alfy Romeo zwiększa jej dorobek punktowy do trzynastu, co przekłada się na szóste miejsce w mistrzostwach konstruktorów.