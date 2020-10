Rekord bez znaczenia dla Raikkonena

Fin jeżdżąc dla Ferrari, w sezonie 2016 GP Rosji ukończył na trzecim miejscu, wynik ten powtórzył rok później.

- Myślę, że szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Nie wiem, gdzie to powiedziałem. Możecie przypomnieć mi, kiedy tak stwierdziłem - mówił w przeddzień rosyjskiej rundy mistrzostw świata.

- Zawsze lubiłem tu przyjeżdżać. Efekt końcowy oczywiście mógł być wielokrotnie lepszy, ale to samo dotyczy każdego miejsca, do którego przybywamy. W niektórych latach radzisz sobie lepiej niż w innych, tak to jest - powiedział Fin.

Mówiąc o swoich oczekiwaniach, co do wyniku w GP Rosji, stwierdził: - Oczywiście zawsze chcemy być coraz wyżej, ale nie jest to łatwe w tym sporcie, choć krok po kroku podążamy we właściwym kierunku. Niestety wszyscy robią to samo. To dobry kierunek, ale wciąż mamy dużo do zrobienia. Widzimy lepsze wyniki końcowe, a w soboty też jest trochę lepiej. Oczywiście kilka ostatnich wyścigów było bardzo gorączkowych, ale wyciągnęliśmy z tego kilka punktów.

- Silnik nie jest na takim poziomie, jakiego oczekiwało Ferrari, ale Włosi mają związane ręce jeśli chodzi o projekt, z powodu przepisów. Nasza kwestia to aerodynamika, więc to od nas zależy, czy będziemy się rozwijali.

Kimi Raikkonen pojedzie w ten weekend swoje 322 grand prix, a tym samym wyrówna rekord Rubensa Barrichello. Do końca sezonu 2020 będzie już rekordzistą wszechczasów.

Fin został zapytany, czy będzie kontynuował starty w Formule 1 w 2021 roku, aby obronić ten zapis przed powracającym Fernando Alonso.

- Nie, jeśli zostanę w Formule 1 to nie będzie jeden z powodów. Każdy rekord jest kiedyś do pobicia. Tak jest w każdym sporcie. Mówiłem już wiele razy, że to nic mi nie daje, nie sprawia żadnej różnicy. Może kiedyś spojrzę wstecz i będę miał inny pogląd na to. Teraz przyjechałem tu, aby się ścigać, postaram się o dobry wyścig i zobaczymy co się wydarzy - zakończył.