Przedstawiony Światowej Radzie, kalendarz został zatwierdzony poprzez zdalne głosowanie. Zgodnie z zapowiedziami znalazły się w nim 24 wyścigi - to rekord w dotychczasowej historii Formuły 1.

Rywalizacja ruszy - podobnie jak w tym roku - od dwóch rund na Bliskim Wschodzie: w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Po wizycie w Australii powinien nastąpić powrót do Chin, ale ten zależny jest od ograniczeń w podróżowaniu, związanych z pandemią koronawirusa.

Następnie F1 uda się do Azerbejdżanu oraz na pierwszy z trzech weekendów na terenie Stanów Zjednoczonych - ten rozgrywany w Miami. Pierwsze europejskie wyścigi to Grand Prix Emilii-Romanii, Grand Prix Monako - które zachowało swoje miejsce - oraz Grand Prix Hiszpanii.

Dzięki wspólnym wysiłkom F1 oraz ACO uniknięto kolizji z 24 godzinami Le Mans. Długodystansowy wyścig odbędzie się pomiędzy Grand Prix Hiszpanii i Grand Prix Kanady.

Przed wakacyjną przerwą kierowcy i zespoły zawitają jeszcze do Austrii, Wielkiej Brytanii, na Węgry i do Belgii. Umowną drugą połowę sezonu otworzy Grand Prix Holandii. Zgodnie z planem do kalendarza powróci Katar oraz pojawi się w nim Las Vegas. W amerykańskiej stolicy hazardu przewidziano przedostatnią rundę sezonu. Finał rozegrany zostanie w Abu Zabi.

- Obecność 24 wyścigów w kalendarzu Mistrzostw Świata Formuły 1 jest dowodem rozwoju i wzrostu atrakcyjności tego sportu w skali globalnej - przekazał Mohammed Ben Sulayem, prezydent FIA.

- Dodanie nowych lokalizacji i zachowanie tradycyjnych wydarzeń podkreśla solidne zarządzanie tym sportem przez FIA. Jestem zachwycony, że w sezonie 2023 będziemy mogli przybliżyć nową erę ekscytujących wyścigów, stworzonych przepisami na 2022 rok, szerszej grupie kibiców.

- Tworząc kalendarz F1 2023, członkowie Światowej Rady Sportów Motorowych pamiętali również o dacie prestiżowego wyścigu 24 godziny Le Mans.

KALENDARZ 2023:

Data Wyścig Tor 5 marca GP Bahrajnu Sakhir 19 marca GP Arabii Saudyjskiej Dżudda 2 kwietnia GP Australii Albert Park 16 kwietnia GP Chin Szanghaj 30 kwietnia GP Azerbejdżanu Baku 7 maja GP Miami Miami 21 maja GP Emilii-Romanii Imola 28 maja GP Monako Monte Carlo 4 czerwca GP Hiszpanii Barcelona 18 czerwca GP Kanady Montreal 2 lipca GP Austrii Spielberg 9 lipca GP Wielkiej Brytanii Silverstone 23 lipca GP Węgier Hungaroring 30 lipca GP Belgii Spa-Francorchamps 27 sierpnia GP Holandii Zandvoort 3 września GP Włoch Monza 17 września GP Singapuru Marina Bay 24 września GP Japonii Suzuka 8 października GP Kataru Losail 22 października GP USA Austin 29 października GP Meksyku Mexico City 5 listopada GP Brazylii Interlagos 18 listopada GP Las Vegas Las Vegas 26 listopada GP Abu Zabi Yas Marina