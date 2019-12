Rekordy Grand Prix Brazylii

Rywalizacja rozegra się na Autódromo José Carlos Pace, który częściej określany jest jako Interlagos.

Najważniejsze nagrody za sezon 2019 zostały już przyznane, ale w nadchodzących dniach mogą zapaść ciekawe rozstrzygnięcia jeśli chodzi o kolejne rekordy i statystyki.

Więcej informacji o GP Brazylii 2019: GP Brazylii

Sebastian Vettel w obecnej stawce jest najskuteczniejszym kierowcą na torze Interlagos, z trzema zwycięstwami na koncie. Niemiec triumfował tu w 2010 i 2013 roku reprezentując Red Bull Racing i w 2017 roku już jako kierowca Ferrari.

Jeśli wygra w tym sezonie, zrówna się z rekordzistą tego obiektu - Michaelem Schumacherem (1994, 1995, 2000 i 2002).

Ogólnie najwięcej zwycięstw w Grand Prix Brazylii odniósł Alain Prost. Sześc razy stał na najwyższym stopniu podium, z czego pięć po wyścigach rozegranych na torze Jacarepagua w Rio de Janeiro.

Jeśli chodzi o obecnie startujących kierowców w F1, Vettel spędził też na Interlagos najwięcej okrążeń na prowadzeniu, aż 225. Rekord Schumachera wynosi 236.

Drugie miejsce Lewisa Hamiltona w Austin przedłużyło jego serię punktowanych wyścigów z rzędu do 31. Teraz jeszcze trzy razy musi zameldować się w czołowej dziesiątce, aby poprawić ustanowiony przez siebie rekord. Ta statystyka wydaje się być niezagrożona, bowiem drugim najbardziej regularnym zawodnikiem jest aktualnie Alex Albon, który finiszował na punktowanych pozycjach dziewięć razy z rzędu.

Kimi Raikkonen szykuje się do swojego 311 grand prix. To stawia go na równi z Fernando Alosno. Najwięcej startów w F1 ma Rubens Barrichello - 322, ale Raikonen, który jest zakontraktowany na sezon 2020 w Alfie Romeo, może wyśrubować ten wynik.

Rekord ilości najszybszych okrążeń w GP Brazylii, pięciu, należy do Michaela Schumachera. Szanse na zrównanie się z Niemcem ma Lewis Hamilton, któremu udawała się ta sztuka w 2010, 2012, 2014 i 2015 roku.

Ferrari w Brazylii ma na koncie najwięcej wizyt na podium. Pierwsze zdobył Clay Regazzoni zajmując drugie miejsce w 1974 roku, a ostatnie Kimi Raikkonen w sezonie 2018, finiszując na trzeciej pozycji. W sumie gościli na nim 31 razy.