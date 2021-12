Tegoroczny sezon stał pod znakiem zaciętej rywalizacji między Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem. Walka nie toczyła się tylko na torze, a udział brali w niej również szefowie obu ekip - Christian Horner i Toto Wolff. Wielokrotnie dochodziło do utarczek słownych, wzajemnych oskarżeń i podejrzeń. Niektórym ostrym komentarzom dziwili się nawet przedstawiciele innych zespołów.

Chociaż tuż przed finałem w Abu Zabi obaj szefowie uścisnęli sobie ręce, kontrowersje związane z ostatecznym rozstrzygnięciem i protesty złożone przez Mercedesa na nowo zaogniły konflikt.

Domenicali przyznał, że Formuła 1 nie powinna dopuścić, by w kolejnym sezonie napięcie urosło do podobnych rozmiarów, podkreślając, że prawidłowe relacje między rywalami są ważne do sportu.

Pytany czy ma jakieś obawy związane z sezonem 2022, Domenicali odparł: - Ci, którzy są wszystkiego pewni, śpią dobrze. My mamy jednak pewne obawy i musimy się z nimi zmierzyć. Są problemy, które trzeba w końcu rozwiązać.

- Będziemy regularnie obserwować sytuację między Red Bullem i Mercedesem. Relacje te powinny zostać naprawione, by uniknąć osobistych uwag, które niczemu nie służą.

Mercedes, choć początkowo skłaniał się ku apelacji, ostatecznie z niej zrezygnował po tym, jak FIA zapowiedziała powołanie komisji mającej na celu analizę wydarzeń z Abu Zabi. Potrzebę analizy potwierdził również Mohammed Ben Sulayem, nowy prezydent FIA.

- Już rozmawialiśmy z prezydentem - powiedział Domenicali. - Poruszyliśmy priorytety, z którymi będzie się musiał na początku zmierzyć. Jest ich wiele.

- Jednak na tym etapie lepiej zachować ciszę, by w tej drażliwej kwestii nie wzbudzać już kontrowersji. Chciałbym też podkreślić, że mamy za sobą szczególny sezon, który śledziły ponad 2 miliardy ludzi.

- Grand Prix Abu Zabi było najchętniej obserwowanym wydarzeniem sportowym 2021 roku. Są to kosmiczne liczby, z których powinniśmy być dumni - podsumował Stefano Domenicali.