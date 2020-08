Relacje Vettela z Ferrari wciąż gorącym tematem

Vettel ma za sobą kolejny nieudany weekend. Niemiec w Grand Prix 70-lecia dojechał dwunasty, a w klasyfikacji sezonu widnieje na trzynastej pozycji. Strata do dużo lepiej spisującego się Charlesa Leclerca wynosi już 35 punktów.

Po zakończeniu niedzielnego wyścigu Vettel ponownie dał wyraz swojemu niezadowoleniu, komunikując przez radio, iż zespół popsuł mu wyścig strategią. Choć relacje są napięte, kierownictwo Scuderii zapewnia, że stara się pomóc utytułowanemu kierowcy w odzyskaniu formy. Na Grand Prix Hiszpanii Vettel prawdopodobnie otrzyma nowy monokok.

Mimo to, Gerhard Berger stwierdził po raz kolejny, iż współpracę należałoby przerwać już w tym momencie, nie czekając tym samym na koniec sezonu.

- Ze względu na nastroje w konkretnych zespołach, lepiej by było mieć już składy z 2021 roku - powiedział były kierowca F1.

Z kolei Ross Brawn, dyrektor wykonawczy F1, nawołuje obie strony małego konfliktu do wspólnych rozmów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

- Zobaczymy jak Vettel i zespół poradzą sobie przez resztę sezonu - napisał Brawn w swoim podsumowaniu weekendu. - Najwyraźniej mają bardzo sfrustrowanego kierowcę i w interesie obu stron jest znalezienie sposobu, by utrzymać to w kupie do końca roku.

- Muszą spróbować zamienić przegraną w zwycięstwo. Kiedy ja miałem podobne sytuacje w przeszłości, siadałem z kierowcą twarzą w twarz i staraliśmy się zrozumieć, gdzie tkwi problem. Potem trzeba włączyć do tej dyskusji inne osoby, jak inżynierów czy mechaników. Z pewnością będzie to pomocne - wyjaśnił Ross Brawn.