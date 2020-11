Brawn uważa, że Renault będzie żałowało utraty kierowcy takiego jak on, mimo że Fernando Alonso będzie tym, który zajmie jego miejsce od sezonu 2021.

Ricciardo skorzystał na kłopotach Maxa Verstappena i decyzji Racing Point o pit stopie Sergio Pereza, kiedy ściągnęli go z trzeciej pozycji. To pozwoliło kierowcy Renault stanąć na podium, już drugi raz w trzech ostatnich wyścigach.

- Daniel Ricciardo to genialny kierowca i jeden z najlepszych w Formule 1. Jego dążenie do zdobycia kolejnego podium było imponujące. Gdyby jeździł dla Mercedesa, to nie mam wątpliwości, że wygrywałby wyścigi, zdobywał pole position i walczył o mistrzostwo świata.

Sezon Australijczyka układa się dobrze, choć to jego ostatni w zespole francuskiego producenta. Brawn uważa, że jego obecna ekipa pożałuje utraty kierowcy o takim charakterze, nawet jeśli zastąpi go dwukrotny mistrz świata, Fernando Alonso.

- W tej chwili wykonuje fantastyczną robotę i Renault będzie smutne, gdy go straci, nawet jeśli Fernando Alonso jest człowiekiem, który go zastąpi - dodał.

W 2021 roku Ricciardo zajmie miejsce Carlosa Sainza w McLarenie, Hiszpan natomiast przejdzie do Ferrari. Brawn liczy, że zespół z Woking da mu samochód, za kierownicą którego będzie mógł walczyć o dobre wyniki.

- Mam nadzieję, że McLaren w przyszłym sezonie zapewni Danielowi samochód, na jaki zasługuje. Jest bowiem wspaniałym członkiem rodziny Formuły 1 - dodał.

Galeria zdjęć: Daniel Ricciardo podczas GP Emilii-Romanii 2020