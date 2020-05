Zespoły Renault i McLarena zainteresowane Vettelem

Aktualna umowa Vettela z Ferrari wygasa po zakończeniu tegorocznego sezonu. Przyszłość Niemca jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów w padoku, zwłaszcza, że pandemia koronawirusa wstrzymała rywalizację na torach.

Obecnie jasne jest, że filarem najbliższej wyścigowej przyszłości Ferrari ma być Charles Leclerc. Młody Monakijczyk zaliczył świetny debiutancki sezon w barwach włoskiej stajni i zasłużył na nowy kontrakt, który zapewnia mu pobyt w Maranello do końca 2024 roku. W przypadku Vettela rozmowy wydają się być bardziej skomplikowane, mimo że obie strony niejednokrotnie zapewniały o woli dalszej współpracy.

Według niektórych mediów Vettel otrzymał propozycję rocznej umowy, ze znaczną obniżką wynagrodzenia. Nieco więcej szczegółów przekazał Leo Turrini, zwykle świetnie poinformowany o tym, co dzieje się wewnątrz Ferrari. Zdaniem dziennikarza kością niezgody może stać się nie tylko długość nowego kontraktu, ale i status w zespole.

- Scuderia zaproponowała Sebastianowi Vettelowi przedłużenie umowy o jeden rok, prosząc go jednocześnie o odpowiedź do końca czerwca, czyli przez teoretycznym rozpoczęciem sezonu - powiedział Turrini w rozmowie ze Sky Italia. - Wątpliwości Vettela wynikają przede wszystkim z niepewności co do traktowania obu kierowców.

- Musimy wziąć pod uwagę, że Charles Leclerc ma umowę do końca sezonu 2024. Oferta złożona Sebowi nie czyni z niego pomocnika Leclerca. Louis Camilleri [dyrektor generalny Ferrari] powiedział mi, że wykluczone jest przykazanie czterokrotnemu mistrzowi świata, aby był „asystentem” kogoś, kto wygrał dwa wyścigi.

Gdyby jednak pomiędzy Vettelem, a Ferrari nie doszło do porozumienia, zarówno kierowca, jak i włoska stajnia znalazłyby wyjście z sytuacji. Na następcę Niemca typuje się Carlosa Sainza i Daniela Ricciardo, odpowiednio z McLarena i Renault. Zdaniem Turriniego oba te zespoły wyraziły również zainteresowanie usługami Vettela.

- Wiem, że Vettel ma oferty z Renault i McLarena, ale pytanie brzmi czy jest nimi zainteresowany. Musimy poczekać, co odpowie Seb. Jeśli odmówi, sądzę, że Ferrari sięgnie po Carlosa Sainza - powiedział Leo Turrini.