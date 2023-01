Renault chce, aby FIA zapewniła, że ulepszenia w zakresie niezawodności nie zwiększą osiągów silników. F1 wkracza w drugi rok zamrożenia jednostek napędowych, które trwa do końca 2025 roku. Istnieją teraz ścisłe ograniczenia dotyczące tego, jakie elementy w silnikach można wymieniać.

Modyfikacje sprzętowe mające na celu wyłącznie zwiększenie mocy są niedozwolone, ale FIA ​​może zatwierdzić zmiany mające na celu rozwiązanie problemów z niezawodnością.

Takie poprawki mogą wywołać kontrowersje, jeśli w wyniku rozwiązania problemów nastąpi późniejszy wzrost wydajności.

Bruno Famin, szef działu silnikowego Renault w F1, uważa, że ​​jak dotąd FIA dobrze poradziła sobie z procesem rozwiązywania problemów z niezawodnością, ale sądzi, że ​​teraz należy zmienić podejście, ponieważ zespoły miały rok na lepsze zrozumienie swoich jednostek napędowych.

- Myślę, że w 2022 roku wyglądało to całkiem dobrze. Przynajmniej było to przejrzyste, więc wszyscy byli świadomi wniosków składanych przez innych, co jest bardzo dobre. Myślę, że FIA ​​dobrze sobie z tym poradziła. Było jednak dość tolerancyjnie. To całkiem normalne, ponieważ wszyscy byli dotknięci problemami z niezawodnością. Spodziewam się, że FIA ​​będzie nieco bardziej rygorystyczna w przyszłości, ale nie mam żadnych informacji - powiedział Famin.

Szef działu silnikowego Renault w F1 przyznaje, że problem jest skomplikowany, ponieważ istnieją pewne elementy jednostki napędowej, w przypadku których trudno jest oddzielić wydajność od niezawodności.

- Co to jest czysty, autentyczny problem z niezawodnością? Jeśli masz problem z pompą wody, ​​tak jak my w 2022 roku, to myślę, że jest całkiem jasne, że to tego rodzaju problem. Nie ma nic do zyskania na innej pompie. Ale jeśli będziesz musiał zmienić materiał pierścieni tłokowych, będziesz mógł mieć coś mocniejszego, to gdzie jest granica? To nie jest oczywiste - podsumował Famin.